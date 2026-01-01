Snap! Raise takes $20,000 from every $100,000 raised. Mightycause takes $2,290. Both charge fees — Zeffy takes $0 and gives you the same tools.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Snap! Raise VS Mightycause
💯
Snap! Raise takes 20% of every dollar and Mightycause charges up to 7.9% in fees. Zeffy charges nothing, so your community's full support reaches your mission instead of paying platform costs.
🧰
Snap! Raise focuses on school campaigns and Mightycause requires third-party tools for auctions, raffles, and stores. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer, auctions, raffles, CRM, and email in one place — all free.
🚀
Snap! Raise requires onboarding calls and campaign setup, and Mightycause gates features behind paid plans. Zeffy gives you full access from day one — create your first form, send emails, and start fundraising today.
Yes. Zeffy includes built-in auction and raffle tools at zero cost. Unlike Snap! Raise and Mightycause, which require third-party integrations or don't offer these features at all, you can run complete campaigns in one place.
Absolutely. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to all users. Unlike competitors that reserve priority support for paid subscribers, you get real help from nonprofit experts at no cost.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but you keep 100% of every donation.
Absolutely. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, online stores, and donor management in one platform. No third-party tools or extra fees needed.
You can start today. Create donation forms, send emails, and launch campaigns in minutes. No onboarding calls, setup fees, or waiting for approval like other platforms require.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
