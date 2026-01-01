Snap! Raise takes $2,000 from every $10,000 raised. Ludus charges $575 on 100 tickets at $50 each. Both platforms charge fees — Zeffy charges nothing.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Snap! Raise VS Ludus Ticketing
Snap! Raise keeps 20% of every dollar raised. Ludus passes 5% + $0.75 per ticket onto your supporters. Zeffy covers all fees, so 100% of every donation and ticket sale goes to your mission.
Snap! Raise is designed for school campaigns. Ludus is built for performing arts venues. Zeffy gives you donation forms, donor management, email tools, and event ticketing designed specifically for nonprofits.
Snap! Raise focuses on short-term campaigns. Ludus handles ticketed events. Zeffy lets you accept donations, manage donors, send newsletters, and run events all year long in one place.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees for donations, ticketing, auctions, and all fundraising tools. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike platforms built for schools or theaters, Zeffy gives you donation forms, donor management, email campaigns, memberships, and peer-to-peer fundraising in one place designed specifically for nonprofits.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Many competitors only accept cards or charge extra for digital wallets, limiting how donors can give.
Snap! Raise takes 20% of every dollar raised, while Ludus charges 5% + $0.75 per ticket plus donation fees. Zeffy charges zero fees on everything — donations, tickets, auctions, and memberships. Your supporters' full contributions reach your mission.
Yes. While competitors focus on schools or theaters, Zeffy's support team understands nonprofit fundraising. We offer live chat, email, and phone support with responses in hours, not days — all free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
