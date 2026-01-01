Snap! Raise takes $20,000 from every $100,000 raised. Jersey Watch charges $29/month plus 3.5% + $1 per gift. Neither built for year-round nonprofit fundraising.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Snap! Raise VS Jersey Watch
Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. Jersey Watch charges $29/month plus 3.5% + $1 per transaction. Zeffy charges nothing, so 100% of what your community gives goes directly to your mission.
Snap! Raise focuses on school campaigns. Jersey Watch sells watches and offers limited nonprofit tools. Zeffy gives you donor management, email campaigns, memberships, auctions, and tax receipts — all designed for how nonprofits actually work.
Snap! Raise requires onboarding calls and campaign setup. Jersey Watch locks features behind paid tiers. Zeffy lets you create donation forms, send emails, and start fundraising today — no training, no paywalls, no friction.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero processing fees for everything — donations, events, auctions, memberships, and email tools. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike platforms built for schools or sports teams, Zeffy gives you donor management, membership tools, email campaigns, and auction features designed for nonprofits running year-round fundraising — not just one-time events.
You can launch your first donation form, event page, or membership signup in minutes. No training required, no onboarding calls, no monthly fees to unlock features — everything works right away so you can start fundraising today.
Zeffy is the only all-in-one platform that charges zero fees. While others take 3-20% plus monthly costs, you keep 100% of donations. Plus, you get donor management, auctions, memberships, and email tools built for nonprofits — not schools or sports teams.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments through our tap-to-pay app — all with zero processing fees. More payment options help donors give how they prefer.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
