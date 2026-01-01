Snap! Raise takes $20,000 from every $100,000 raised. GivingFuel takes $2,000 plus monthly fees. Both charge nonprofits — Zeffy charges nothing.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Snap! Raise VS GivingFuel
Snap! Raise takes 20% of every dollar and GivingFuel charges monthly fees plus 2% platform cuts. Zeffy charges nothing, so your community's full support reaches your mission.
Snap! Raise is built for short-term school campaigns and GivingFuel gates features by pricing tier. Zeffy gives you donations, events, memberships, donor management, and email tools right away.
Snap! Raise requires onboarding calls and GivingFuel makes you choose a plan before you launch. Zeffy lets you create your first form, share it, and start raising funds in minutes.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike Snap! Raise, which focuses on school campaigns, Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, email tools, and more to support your year-round fundraising.
You can start today. Create your first donation form in minutes without onboarding calls or campaign setup. Just sign up, customize your form, and share it with your community.
Yes. Zeffy lets you run unlimited campaigns, events, and donation forms with zero fees. Snap! Raise takes 20% of every dollar raised, and GivingFuel charges monthly fees plus platform fees on each donation.
Absolutely. While Snap! Raise focuses on school campaigns, Zeffy serves all nonprofits with donor management, tax receipts, memberships, and year-round fundraising tools that work for any mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
