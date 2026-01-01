Snap! Raise takes $20,000 from every $100,000 raised. GiveBetter takes $3,000. Both charge fees that add up — see how they compare for nonprofits.
Snap! Raise VS GiveBetter
Snap! Raise takes 20% and GiveBetter takes 3% of every dollar. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or gala actually funds your mission instead of paying platform costs.
Snap! Raise is built for school campaigns and GiveBetter is missing auctions and memberships. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and donor management in one place with no fees.
Snap! Raise focuses on schools and GiveBetter's support hours are unclear. Zeffy's team responds in 2–6 business hours with real fundraising expertise, not just software troubleshooting.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees for donations, events, auctions, and memberships. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike competitors that charge fees or require paid plans for advanced features, Zeffy gives you donation forms, event ticketing, auctions, memberships, donor management, and email tools — all fee-free in one platform.
Zeffy offers live chat, email, and phone support with real humans who understand nonprofits. Most questions get answered within hours, not days — and our team includes fundraising experts, not just tech support.
Other platforms rely on donors covering fees to stay profitable. Zeffy never asks donors to tip or cover processing costs — we keep fundraising simple and transparent so donors know exactly where their money goes.
Yes. Unlike competitors that focus only on donations and events, Zeffy includes auctions, memberships, raffles, and donor management in one platform — all fee-free so you're not paying multiple subscriptions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
