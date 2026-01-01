Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. CauseVox charges $250/month plus fees. Both cost nonprofits thousands — $10,000 raised means $2,000 to Snap! Raise or $3,000+ to CauseVox annually.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Snap! Raise VS CauseVox
💯
Snap! Raise takes 20% of every dollar and CauseVox charges $250/month for full features. Zeffy charges nothing, so your community's support goes directly to your mission.
📅
Snap! Raise is built for school campaigns and CauseVox locks key tools behind paid tiers. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and CRM at zero cost from day one.
📲
Snap! Raise and CauseVox only accept credit cards. Zeffy supports ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments with no fees, so donors can give how they prefer.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees for everything — donations, ticketing, auctions, raffles, and donor management. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike platforms that charge monthly fees or limit features by plan tier, Zeffy gives you donations, events, memberships, email tools, and donor CRM — all free from day one. No subscriptions, no paywalls.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments through our tap-to-pay app — all at zero cost. More payment options mean donors can give how they prefer.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s at zero cost. Snap! Raise and CauseVox either don't offer these tools or require separate platforms, meaning more fees and complexity for your team.
No. Zeffy includes donor CRM, email campaigns, and newsletters in one platform at no cost. Other all-in-one platforms charge monthly fees or limit these features to paid tiers.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
