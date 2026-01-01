Blackbaud

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Custom Branded Pages for Campaigns

Pricing
Varies
20% platform cut + card fees
Varies
3% + card fees + $99/mo minimum
Processing fees
N/A
Not charged separately - included in the 20% platform fee (no separate credit card processing fees)
2.99% + $0.30
Visa, Mastercard, Discover, Diners Club, JCB per transaction (USD); 3.5% + $0.30 for American Express; 1% + fee per transaction for ACH/Direct Debit
Platform fees
20%
of total funds raised (can be reduced to 18% with team merchandise purchases)
$20
Blackbaud NetCommunity Account: $20-$75 per Merchant Account
Monthly fees
$0
No monthly fees
$0
No monthly fees mentioned
Value for money
4.51
N/A

Features
4.33/5
User-friendly interface, but built for school campaigns with limited donor tools.
N/A
Enterprise feature set but steep learning curve and requires paid add-ons and IT support.
Donations
Donation forms available, but focused on school fundraising rather than general giving.
Donation forms with customization and recurring giving, though setup often requires paid plans and IT support.
Ticketing
Event ticketing is available but requires using the full campaign system.
Event management and ticketing through Altru, sold separately from fundraising tools.
Peer-to-Peer Fundraising
Core peer-to-peer campaigns with participant pages and team fundraising designed for schools and youth groups.
Supports peer-to-peer campaigns but typically requires higher-tier plans and technical setup.
Auctions
No auction tools; focuses on peer-to-peer fundraising for schools and youth groups.
Silent and live auction tools via Altru, but require enterprise subscription and implementation.
Raffles
Raffle tools included as part of campaign features, tied to the managed fundraising approach.
No built-in raffle tools; requires third-party integration or manual management.
Online store
Online store functionality for selling merchandise as part of fundraising campaigns.
No online store functionality; not designed for selling merchandise or products.
Memberships
No membership features; designed for short-term fundraising campaigns rather than ongoing member relationships.
Member management via Altru with renewals and benefits tracking, available as an enterprise product.
Donor Management/CRM
No standalone CRM; only basic donor tracking within campaigns without cross-campaign giving history.
Enterprise donor database with wealth screening, engagement scoring, and cross-product gift tracking.
Emails & Newsletter
No donor newsletters or ongoing communication tools; only campaign promotion emails and participant updates.
Email campaigns with templates and segmentation via Luminate Online, sold as a separate add-on.
Payment Processing
No support for digital wallets, ACH, or in-person payments; credit cards only and a 20% platform fee.
First-party payment processing via Blackbaud Merchant Services at 2.99% + $0.30; must use their processor.

Payment methods
Credit cards only; no ACH, digital wallets, or in-person payments.
Full payment options, but requires hardware purchases and a separate merchant account.
Credit Card Payments
Accepts all major credit and debit cards with 2.9% + $0.30 processing fees per transaction.
Accepts major credit and debit cards via Blackbaud Merchant Services; requires their payment processor and setup fees.
Apple Pay & Google Pay
Apple Pay and Google Pay not supported.
Supports Apple Pay and Google Pay via Blackbaud checkout for customers using its full payment suite.
ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers not supported.
ACH bank transfers available via Blackbaud Merchant Services with additional monthly and per-transaction fees.
Tap to Pay App
In-person payments not supported.
Supports in-person payments via Blackbaud POS but requires hardware purchase and a separate merchant account.

Customer Support
0.0/5
2.9/5
Unlimited Support
Support built for schools first - may not address unique challenges of other nonprofit types or missions
Enterprise-level support requires $10,000+ contracts - smaller nonprofits get basic email help with slower response times
Phone Support / Office Hours
Phone support available during business hours but may require navigating school-focused processes
Phone support available for enterprise customers - basic plans limited to email and chat during business hours
Webinars
Regular training webinars and educational sessions for users - focused on school fundraising best practices
No regular webinars or training sessions - enterprise customers get dedicated onboarding for $10,000+ contracts only
Help Center
Comprehensive resource library with step-by-step guides built for nonprofits
Comprehensive help center with step-by-step guides built for nonprofit teams
Email
Email support available but response times can be slow during peak fundraising seasons
Email support with response times varying by plan tier - priority responses given to higher-paying enterprise clients
Nonprofit-Focused Support Team
Support built for schools first - may not address unique challenges of other nonprofit types or missions
Enterprise-level support requires $10,000+ contracts - smaller nonprofits get basic email help with slower response times