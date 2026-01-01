Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. AudienceView requires custom pricing calls. Both charge fees — $2,000 gone on every $10,000 raised with Snap! Raise.
Snap! Raise VS AudienceView
Snap! Raise takes 20% of every donation. AudienceView hides fees behind sales calls. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly fees — so 100% of what your community gives reaches your mission.
Snap! Raise focuses on short-term school campaigns. AudienceView is built for box offices and performing arts centers. Zeffy gives you donation forms, donor management, event ticketing, and email tools designed for small nonprofits running year-round fundraising.
Snap! Raise requires onboarding calls and campaign setup. AudienceView needs implementation support and training. Zeffy lets you create your first donation form, launch a campaign, and start fundraising in under 30 minutes — no sales calls, no complexity.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, and donor management with zero fees. While AudienceView charges per-ticket and Snap! Raise takes 20%, you keep every dollar raised for your mission.
Absolutely. Zeffy shows you exactly what you pay upfront — nothing. No hidden fees, no custom pricing calls. Unlike competitors who hide costs, you know you're keeping 100% before you start.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, and email tools with zero platform fees. Unlike Snap! Raise's 20% cut or AudienceView's per-ticket charges, you keep 100% of every donation to support your mission year-round.
No. Zeffy gives you everything needed for galas, auctions, and campaigns without complex enterprise systems. Create donation forms, sell tickets, and manage donors in minutes — not months of implementation calls.
Yes. Zeffy's support team understands nonprofits and offers free live chat, email, and phone help. Unlike platforms built for schools or theaters, we focus on helping small nonprofits succeed with their unique fundraising needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
