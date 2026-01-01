Shopify and WooCommerce help you build online stores, but monthly fees and transaction costs add up quickly. Zeffy gives you everything you need to sell merchandise, event tickets, and accept donations — all with zero fees so every dollar supports your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Shopify VS Woo Commerce
💸
Shopify and WooCommerce charge monthly subscription fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission.
🎯
Shopify and WooCommerce focus on ecommerce stores. Zeffy offers auctions, raffles, donations, and peer-to-peer fundraising built for nonprofits.
🤝
Shopify and WooCommerce offer general business support. Zeffy provides unlimited help from people who understand donor stewardship and fundraising.
Shopify charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per transaction, while Zeffy is completely free. Shopify lacks donation tools, peer-to-peer fundraising, and donor management features that nonprofits need.
WooCommerce requires hosting costs, plugins, and technical setup for basic ticketing. Zeffy offers built-in event management, ticketing, and auction tools at zero cost with no technical expertise required.
Yes. Unlike ecommerce platforms, Zeffy includes donation forms, peer-to-peer fundraising, raffle management, and donor CRM tools. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Shopify charges $29-99/month plus transaction fees, while WooCommerce requires hosting and plugin costs. Zeffy provides donation tools, event ticketing, and auctions at zero cost to your organization.
No. Ecommerce platforms lack donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management. They're built for selling products, not building relationships with supporters who care about your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
