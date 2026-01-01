Shopify and Squarespace help you build online stores, but their transaction fees add up quickly when selling merchandise or collecting donations. Zeffy gives you everything you need to sell products, accept donations, and manage supporters — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Shopify VS Squarespace
Shopify and Squarespace charge monthly fees plus 2.9% per transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Shopify and Squarespace are built for selling products online. Zeffy offers raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, and donation tools designed for fundraising.
Shopify and Squarespace track customers and sales. Zeffy tracks donor relationships, sends acknowledgments, and helps you follow up with supporters properly.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail businesses. You get donation tools, peer-to-peer fundraising, and event ticketing without monthly fees or transaction costs. Shopify and Squarespace charge monthly subscriptions plus 2.9% per transaction, eating into your mission funds.
With Zeffy, you keep 100% of donations since we don't charge platform or transaction fees. Shopify costs $29+ monthly plus 2.9% per sale. Squarespace charges $18+ monthly plus payment fees. For a nonprofit raising $10,000 annually, that's $290+ in fees you could put toward your cause instead.
Not really. Shopify and Squarespace lack donation forms, peer-to-peer campaigns, and donor management tools. You'd need expensive third-party apps and manual workarounds. Zeffy includes everything nonprofits need in one platform, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
They don't. Shopify and Squarespace are built for selling products, not raising funds. You'll need expensive third-party apps for donations, peer-to-peer campaigns, and donor management. Zeffy includes all nonprofit tools in one platform with zero fees.
Shopify costs $29+ monthly plus 2.9% per transaction. Squarespace charges $18+ monthly plus payment fees. For a nonprofit raising $20,000 yearly, that's $600+ in fees. Zeffy charges nothing, letting you keep every dollar for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
