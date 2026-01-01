Shopify and Print Your Cause help nonprofits sell merchandise online, but both charge monthly fees plus transaction costs that reduce your fundraising revenue. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every dollar raised for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Shopify VS Print Your Cause
Shopify and Print Your Cause charge monthly platform fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission.
Shopify and Print Your Cause focus on merchandise sales. Zeffy offers raffles, auctions, donations, and ticketing designed for nonprofit fundraising.
Shopify and Print Your Cause require multiple third-party apps for donor management and email marketing. Zeffy includes everything in one platform.
Shopify charges monthly fees plus transaction costs that eat into your donations. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction charges, so 100% of donations reach your cause.
Yes. Zeffy offers donation forms, event ticketing, raffles, and merchandise sales in one platform. Shopify only handles product sales and requires expensive third-party apps for fundraising.
Absolutely. Zeffy includes donor management, tax receipts, peer-to-peer fundraising, and nonprofit reporting. Shopify treats supporters as customers without donation tracking or stewardship tools.
Shopify charges $29+ monthly plus 2.9% transaction fees. Print Your Cause takes 5% of every sale plus card fees. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs.
Yes. Zeffy combines donations, event tickets, raffles, merchandise sales, and donor management in one free platform. Ecommerce platforms require expensive add-ons for basic nonprofit needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
