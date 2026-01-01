Shopify VS Print Your Cause

Imprimez votre cause

Ecommerce & Online Stores Features
Product Catalog Management - Supported by both platforms
Shopping Cart Functionality - Supported by both platforms Inventory Management - Shopify: Supported; Print Your Cause: Information not available
Product Variants (Size, Color) - Supported by both platforms Shipping Integrations - Supported by both platforms Discount Codes & Promotions - Supported by both platforms Order Management - Shopify: Supported; Print Your Cause: Not supported Payment Processing - Supported by both platforms

Pricing
Shopify: N/A - Monthly fees + card fees per sale
Print Your Cause: 5% platform cut plus card fees per sale

Processing fees:
Shopify: 5% + 30¢ per transaction on Starter plan; lower rates on higher plans; Plus plan has variable rates depending on country
Print Your Cause: 2.9% + $0.30 per transaction

Platform fees:
Shopify: 2% Platform fee for third-party payment providers on Basic plan; lower rates on higher tiers
Print Your Cause: 5%

Monthly fees:
Shopify: $5/month Starting price for Starter plan
Print Your Cause: $0/month - Starter plan has no monthly fee

Value for money:
Shopify: 4.3
Print Your Cause: N/A

Features
Shopify: 4.3/5 - Powerful but complex. Needs apps and training to work for nonprofits. Print Your Cause: N/A - Print-focused tool. Requires multiple integrations for fundraising features.

Donations:
Shopify: No donation tools - Built for selling products, not accepting charitable contributions
Print Your Cause: Print Your Cause doesn't offer donation processing. You'd need to integrate third-party payment processors and donation forms separately.

Ticketing:
Shopify: Basic event apps available - Third-party integrations needed for event ticket sales
Print Your Cause: Print Your Cause doesn't offer event ticketing capabilities. You'd need separate ticketing software to sell and manage event admissions.

Peer-to-Peer Fundraising:
Shopify: No peer-to-peer fundraising - Lacks tools for supporters to fundraise on your behalf
Print Your Cause: Print Your Cause doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns. You'd need separate platforms to enable supporters to fundraise on your behalf.

Auctions:
Shopify: No auction features - Shopify focuses on product sales, not fundraising events like auctions
Print Your Cause: ActiveCampaign doesn't support auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to follow up with bidders via email.

Raffles:
Shopify: No raffle management - Missing features for running fundraising raffles and drawings
Print Your Cause: Print Your Cause doesn't include raffle or contest functionality. You'd need additional tools to manage ticket sales and winner selection.

Online store:
Shopify: Full ecommerce platform - Create online stores to sell merchandise and products
Print Your Cause: Print Your Cause specializes in custom merchandise and print-on-demand products, but lacks nonprofit-specific features like tax receipts or donor management.

Memberships:
Shopify: Shopify doesn't offer built-in membership management. You'd need third-party apps (extra monthly fees) to handle recurring memberships and member communications.
Print Your Cause: Print Your Cause doesn't offer membership management features. You'd need separate software to handle recurring memberships and member communications.

Donor Management/CRM:
Shopify: Shopify treats supporters as customers, not donors. No donation tracking, donor stewardship tools, or nonprofit-specific reporting features.
Print Your Cause: Limited donor tracking capabilities. Focuses on product sales rather than building lasting donor relationships and managing fundraising campaigns.

Emails & Newsletter:
Shopify: No built-in email marketing tools. You'll need to integrate with external services like Mailchimp or Klaviyo, adding more monthly costs to your budget.
Print Your Cause: No built-in email marketing tools. You'd need to integrate with external email platforms to communicate with supporters and customers.

Payment Processing:
Shopify: Shopify charges 2.9% + 30¢ per transaction, plus monthly platform fees starting at $29. These fees add up quickly for nonprofits on tight budgets.
Print Your Cause: Shopify charges 2.9% + 30¢ per transaction, plus monthly platform fees starting at $29. These fees add up quickly for nonprofits on tight budgets.

Payment methods
Shopify: Credit cards and digital wallets only. No ACH or bank transfers
Print Your Cause: Credit cards and digital wallets only. No ACH or in-person options

Credit Card Payments:
Shopify: Supported - Accepts all major credit cards through Shopify Payments with 2.9% + 30¢ per transaction
Print Your Cause: Supported through Shopify integration - accepts major credit cards for merchandise purchases

Apple Pay & Google Pay:
Shopify: Supported - Offers Apple Pay and Google Pay through Shopify Payments integration
Print Your Cause: Supported through Shopify integration - accepts digital wallet payments for online orders

ACH / Bank Transfers:
Shopify: Not supported - Shopify focuses on credit card processing for ecommerce transactions
Print Your Cause: Not supported - Print Your Cause focuses on custom merchandise sales, not direct payment processing

Tap to Pay App:
Shopify: Supported - Shopify POS app enables tap-to-pay functionality for in-person sales
Print Your Cause: Not supported - Print Your Cause operates as an online merchandise platform without in-person payment options

Customer Support
Shopify: 4.3/5
Print Your Cause: N/A Unlimited Support:
Shopify: 24/7 support available for all paid plans
Print Your Cause: Print Your Cause provides limited support during business hours only

Phone Support / Office Hours:
Shopify: Phone support available during business hours for higher-tier plans Print Your Cause: Print Your Cause offers phone support during standard business hours for urgent issues

Webinars:
Shopify: Shopify Academy offers regular training webinars and educational sessions Print Your Cause: Print Your Cause provides occasional training sessions for fundraising best practices

Help Center:
Shopify: Comprehensive help center with guides, tutorials, and documentation
Print Your Cause: Print Your Cause maintains a basic help center with setup guides and FAQs

Email:
Shopify: Email support available through help center
Print Your Cause: Print Your Cause offers email support for technical issues and account questions Nonprofit-Focused Support Team:
Shopify: Support built for e-commerce businesses, not nonprofits — phone help limited to higher-tier plans
Print Your Cause: Basic nonprofit support during business hours only — limited availability for guidance 