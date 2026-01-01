Shopify and Ecwid help you create online stores, but their monthly fees and transaction costs add up quickly. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Shopify VS Ecwid
💯
Shopify and Ecwid charge monthly fees plus 2.9% on every donation. Zeffy charges zero fees, so your auction or raffle actually raises money for your mission.
🧰
Shopify and Ecwid require expensive third-party apps for auctions, raffles, and donor management. Zeffy includes everything nonprofits need in one platform.
📧
Shopify and Ecwid limit support by plan tier with business-hour restrictions. Zeffy offers unlimited email support to every nonprofit, every day.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail businesses. While Shopify and Ecwid charge monthly fees plus transaction costs on every donation, Zeffy is completely free. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management without any platform fees eating into your mission funds.
Shopify charges $29+ monthly plus 2.9% + 30¢ per transaction. Ecwid has similar monthly and per-transaction fees. Zeffy charges zero platform fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of your donations reach your organization. This saves nonprofits thousands annually.
No. Shopify and Ecwid lack peer-to-peer fundraising, auction management, and donor CRM tools. They're designed for selling products, not building donor relationships. Zeffy includes all these nonprofit essentials in one platform, helping you engage supporters and grow your community effectively.
Zeffy offers unlimited support to all users at no cost. Shopify and Ecwid limit support based on your plan tier, with premium support only for higher-paying customers. Our team understands nonprofit challenges and provides guidance on fundraising best practices, not just technical help.
Shopify and Ecwid lack donor CRM tools and relationship management features. They're built for one-time customers, not cultivating long-term donor relationships. Zeffy includes donor profiles, giving history, and engagement tracking to help you build stronger connections with supporters.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
