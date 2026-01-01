Shopify and Bonfire help you sell merchandise online, but monthly fees and transaction costs add up quickly. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and peer-to-peer fundraising — all with zero fees so every dollar from your supporters goes directly to your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Shopify VS Bonfire
👕
Shopify charges monthly fees plus 2.9% per transaction, while Bonfire takes 8% of every sale. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt fundraiser keeps every dollar for your mission.
🛠️
Shopify and Bonfire focus on selling products to customers. Zeffy offers donation pages, donor management, tax receipts, and peer-to-peer campaigns built for nonprofits.
🤝
Shopify offers limited support based on your plan tier, while Bonfire provides basic email help. Zeffy gives unlimited support from a team that knows nonprofit fundraising.
Shopify charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per transaction, eating into your fundraising budget. Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. Plus, Shopify lacks donation tools, donor management, and tax receipts that nonprofits need.
Bonfire takes 8% of every sale and only handles custom apparel. Zeffy offers zero fees on all fundraising activities including merchandise sales, donations, events, and peer-to-peer campaigns. You keep 100% of what you raise.
Yes. While ecommerce platforms focus only on selling products, Zeffy provides a complete nonprofit toolkit including donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management. All in one platform with zero fees.
Ecommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs that drain your budget. Zeffy is 100% free with zero fees. Plus, platforms like Shopify treat supporters as customers, not donors. You miss donor management, tax receipts, and fundraising tools nonprofits actually need.
Bonfire takes 8% of every merchandise sale and only handles custom apparel. Zeffy offers zero fees on all fundraising including merchandise, donations, events, and peer-to-peer campaigns. You get complete nonprofit tools, not just t-shirt sales.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
