Shift4Shop and Square Online help you build online stores, but they charge transaction fees that reduce your fundraising revenue. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and merchandise sales — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Shift 4 Shop VS Square Online
💰
Shift4Shop and Square Online charge 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly fees. Zeffy charges zero fees, so your auction or raffle actually raises money for your mission.
🎯
Shift4Shop and Square Online are built for selling products online. Zeffy offers dedicated auction, raffle, and donation tools designed for nonprofit fundraising events.
🤝
Shift4Shop and Square Online offer basic business support. Zeffy provides nonprofit-specific guidance with real humans who understand donor stewardship and fundraising challenges.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail businesses. While eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs on every donation, Zeffy is completely free. You get donation tools, event ticketing, and peer-to-peer fundraising without paying 2.9%+ fees that eat into your mission funding.
No. Shift4Shop and Square Online lack auction tools, peer-to-peer fundraising, and donor management features nonprofits need. They're designed for selling products, not building donor relationships. Zeffy includes all these fundraising tools at no cost, so you can focus on your cause instead of workarounds.
Significant savings. If you raise $10,000 annually, you'd pay $290+ in transaction fees plus monthly costs with eCommerce platforms. With Zeffy, you pay nothing. Donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of donations go directly to your nonprofit's mission.
They don't. Shift4Shop and Square Online treat donors like retail customers, missing donation history and engagement tracking. Zeffy provides real donor management with giving patterns, automated thank-you emails, and tax receipts built for nonprofits.
Monthly subscription fees plus 2.9%+ transaction costs on every donation add up fast. Many eCommerce platforms also charge for essential features like email marketing. Zeffy eliminates all fees, letting donors optionally support our platform instead.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
