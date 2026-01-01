SecureGive focuses on churches while Wonderful serves UK charities, but both still charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management for churches and nonprofits worldwide — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Secure Give VS Wonderful.org
SecureGive charges $149/month plus card fees, and Wonderful.org takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising budget goes to your mission.
SecureGive and Wonderful.org focus only on basic donations, forcing you to juggle multiple platforms for raffles, auctions, and events. Zeffy includes everything in one system.
SecureGive limits support to business hours, and Wonderful.org restricts help based on giving volume. Zeffy provides unlimited email and phone support for every organization.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. SecureGive charges $149/month plus 2.9% + 30¢ per transaction, which can cost thousands annually. Plus, Zeffy works for all nonprofits, not just churches like SecureGive.
While Wonderful.org claims to be fee-free, they actually charge processing fees that reduce your impact. Zeffy truly charges zero fees and offers complete fundraising tools including events, peer-to-peer campaigns, and donor management that Wonderful.org lacks.
Zeffy is the only platform that charges zero fees while providing everything nonprofits need: donation processing, event ticketing, auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management. You get more features and keep 100% of donations, unlike competitors who charge monthly fees or transaction costs.
Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your cause. SecureGive costs $149/month plus 2.9% + 30¢ per transaction. Wonderful.org claims to be fee-free but still charges processing fees that reduce your impact.
Zeffy offers complete fundraising tools including auctions, events, peer-to-peer campaigns, and donor management with zero fees. SecureGive lacks auctions and ticketing, while Wonderful.org has limited features and hidden processing costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
