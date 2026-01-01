SecureGive focuses on churches while WeFund4U targets teams and clubs, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you everything you need to collect donations online — with zero fees so you keep 100% of every gift for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Secure Give VS We Fund4U
💸
SecureGive charges $149-299/month plus card fees, and WeFund4U takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire budget goes to your mission.
🧰
SecureGive and WeFund4U require separate tools for auctions, raffles, ticketing, and stores. Zeffy handles all your fundraising needs without juggling multiple platforms.
🤝
SecureGive and WeFund4U limit support by plan tier with business-hours-only help. Zeffy offers unlimited email support to every organization, no matter your size.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. SecureGive charges $149/month plus card fees, while WeFund4U takes processing fees from every donation. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy offers unlimited support to all users at no cost. SecureGive limits support by subscription tier, and WeFund4U restricts phone support to higher-tier plans during business hours only. Our team helps you succeed without extra fees.
Yes, Zeffy offers donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform at zero cost. SecureGive and WeFund4U require separate tools for most activities, adding complexity and extra expenses to your fundraising efforts.
Zeffy is completely free for nonprofits. SecureGive charges $149/month plus card fees, while WeFund4U takes 5% of every donation plus processing fees. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to keep the platform running.
Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores in one free platform. SecureGive and WeFund4U lack most of these tools, forcing you to pay for multiple platforms to run complete fundraising campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
