SecureGive focuses on church giving while Streamlabs Charity powers livestream fundraising, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, and peer-to-peer fundraising with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Secure Give VS Streamlabs Charity
💯
SecureGive charges $149/month plus card fees, and Streamlabs takes 2.9% + $0.30 per donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
SecureGive and Streamlabs only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores without extra costs or platforms.
📞
SecureGive and Streamlabs limit support by tier and hours. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone calls whenever you need help.
SecureGive charges $149 monthly plus transaction fees that drain your budget. Zeffy is 100% free with no monthly costs or hidden charges. Your team keeps every dollar raised to focus on your mission instead of platform fees.
Streamlabs Charity is built for livestreamers, not nonprofits. Zeffy offers complete fundraising tools including auctions, raffles, and ticketing at zero cost. You get professional nonprofit features without paying 2.9% + $0.30 per donation.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees, transaction costs, or hidden charges. SecureGive charges $149/month plus card fees, while Streamlabs Charity is designed for streamers, not mission-driven teams. With Zeffy, your donors keep 100% of their gifts.
Unlike SecureGive's $149 monthly fee plus transaction costs, or Streamlabs Charity's streamer-focused model, Zeffy charges zero fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but your nonprofit receives every dollar donated.
Zeffy offers comprehensive fundraising tools including auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns at zero cost. SecureGive lacks these features and charges hefty monthly fees that eat into your budget. Zeffy helps small nonprofits do more with less.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
