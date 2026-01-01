Schoolfundr focuses on schools while WhyDonate serves general causes, but both charge fees that reduce your fundraising results. Zeffy gives you crowdfunding tools, donation forms, and event ticketing designed for school communities — with zero fees so every dollar raised stays with your students and programs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Schoolfundr VS Whydonate
💰
Schoolfundr charges 2.9% + $0.30 per transaction and Whydonate takes card fees from every gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
Schoolfundr and Whydonate focus only on basic donations. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
☎️
Schoolfundr offers limited support with delays and Whydonate lacks phone support. Zeffy provides unlimited support with real people ready to help.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while crowdfunding platforms charge 2.9% + fees on every donation. You keep every dollar raised instead of losing hundreds to processing fees. Plus, you get complete fundraising tools, not just basic campaign pages.
Zeffy offers donors the option to leave a voluntary contribution to support our platform, while crowdfunding sites automatically charge fees. Your donors see exactly where their money goes, building more trust and encouraging larger gifts.
Yes. While crowdfunding platforms focus only on online campaigns, Zeffy provides event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management. You get everything needed to run your nonprofit, not just basic donation collection.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and personalized onboarding at zero cost. Crowdfunding platforms offer limited support with delays and charge fees on top of restricted help options.
Crowdfunding platforms only handle basic donation campaigns. Zeffy runs your entire nonprofit with events, memberships, donor management, and newsletters. You get complete operations support, not just campaign tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
