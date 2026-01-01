Schoolfundr and SpotFund help schools raise money online, but both charge fees that reduce what reaches your students. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Schoolfundr VS SpotFund
💯
Schoolfundr and SpotFund charge card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your raffle tickets and donation campaigns actually raise money for your mission.
🧰
Schoolfundr and SpotFund only handle basic donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management so you don't need multiple platforms.
🤝
Schoolfundr and SpotFund limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone calls to help your small team succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees on all donations, while crowdfunding platforms charge 2.9% + $0.30 per transaction. You keep 100% of every gift and get comprehensive tools like donor management, event ticketing, and online stores in one platform.
Unlike crowdfunding platforms that focus on one-time campaigns, Zeffy supports your ongoing fundraising needs with memberships, recurring donations, auctions, and raffles. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform instead of mandatory fees.
Zeffy offers everything small nonprofits need without the fees that eat into your budget. You get donor CRM, email marketing, event management, and payment processing all in one place, while crowdfunding platforms require multiple tools and charge fees on every donation.
Crowdfunding platforms charge 2.9% + $0.30 on every donation, which adds up fast. With Zeffy's zero-fee model, you keep 100% of donations while donors can choose to leave voluntary contributions to support our platform.
Yes, Zeffy goes beyond basic crowdfunding with memberships, recurring donations, event ticketing, auctions, and online stores. You get everything in one platform instead of juggling multiple tools and paying fees on each.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
