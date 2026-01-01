Schoolfundr focuses on schools while Spacehive serves community projects, but both charge fees that reduce your fundraising results. Zeffy gives you everything you need to run successful school campaigns — donation forms, event ticketing, and donor management — with zero fees so every dollar raised goes directly to your students and programs.
Schoolfundr VS Spacehive
Schoolfundr takes 2.9% plus fees and Spacehive charges 7.5% platform cuts. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Schoolfundr and Spacehive only handle basic crowdfunding. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and donor management in one platform.
Schoolfundr offers basic email support and Spacehive limits help by plan type. Zeffy provides unlimited phone and email support for every user.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees on all donations, while crowdfunding platforms charge 2.9-7.5% plus card fees. You keep 100% of what you raise and get comprehensive nonprofit tools like donor management, event ticketing, and online stores in one platform.
Crowdfunding platforms like Schoolfundr charge fees on every donation, which adds up fast for regular giving. Zeffy has zero platform fees forever. Donors can choose to leave a voluntary contribution, but your organization never pays to use our tools.
Yes. While crowdfunding platforms focus on single campaigns, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run events, sell merchandise, manage memberships, send newsletters, and track donors all in one place without switching between multiple tools.
Zeffy offers unlimited support with real humans who understand nonprofits. Get live chat, phone calls, and personalized help setting up your fundraising tools. Crowdfunding platforms offer basic email support with 24-48 hour delays and limited training sessions.
Crowdfunding platforms work for single campaigns but charge fees on every donation. Zeffy gives you zero-fee fundraising plus donor management, event tools, and online stores year-round. Build lasting relationships with supporters instead of starting over with each campaign.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
