Salesforce VS Zoho CRM

Zoho CRM

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Information not available
Information not available
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms
Information not available Information not available

Pricing
$60/user/month
plus card fees
$20/user/month
plus add-on costs
Processing fees
N/A
No pricing information available
N/A
No pricing information available
Platform fees
N/A
No separate platform fees - pricing is included in the per-user monthly subscription costs. Power of Us Program provides 10 free licenses to eligible nonprofits. Experience Cloud for Nonprofits: Customer Community $0.50/login/month or $1.25/member/month; Customer Community Plus $1.50/login/month or $3.75/member/month; Partner Community $2.50/login/month or $6.25/member/month
$0
No monthly fees
Monthly fees
$60/user/month
Starting price for Enterprise Edition plan
$105/user/month
Flexible User Pricing with monthly or annual billing options; other tiers available
Value for money
4.0
4.3

Features
4.0/5
Powerful but needs technical setup and separate tools for fundraising features
4.3/5
Easier to start, but still requires add-ons for donations, events, and fundraising
Donations
Basic donation tracking in CRM but no donation forms or payment processing built-in
Basic donation tracking through custom fields and workflows, but no built-in donation forms or payment processing for your website.
Ticketing
No event ticketing system - requires separate platform for selling event tickets
Basic event contact management, but no ticket sales, seating charts, or check-in tools for your fundraising events.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising tools - can't create campaigns for supporters to fundraise Limited peer-to-peer support. You can track fundraiser contacts but lack built-in campaign pages or social sharing tools.
Auctions
No auction tools - you'll need separate software to run charity auctions and track bids Zoho CRM doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders and donations.
Raffles
No raffle management - you'll need other tools to sell tickets and pick winners No raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to import winner data into your CRM.
Online store
No e-commerce features - requires third-party integrations for selling merchandise No e-commerce capabilities. You'd need third-party store integration and manual order tracking in your donor database.
Memberships
Salesforce offers membership tracking through custom objects and fields, but requires technical setup and ongoing maintenance to configure properly. Zoho CRM offers basic contact segmentation but lacks built-in membership management features. You'll need third-party integrations or manual workarounds to track membership levels, renewal dates, and member benefits effectively.
Donor Management/CRM
Salesforce offers robust donor tracking with custom fields, donation history, and reporting, but requires Salesforce admin expertise to set up effectively. Good reporting capabilities and pipeline tracking. However, lacks nonprofit-specific features like gift acknowledgments, donor stewardship workflows, and fundraising campaign management tools.
Emails & Newsletter
Salesforce provides email marketing through Pardot and Marketing Cloud, but these are separate paid add-ons that significantly increase costs. Limited nonprofit-specific templates and donor communication features. Requires separate Zoho Campaigns subscription for advanced email functionality.
Payment Processing
Salesforce integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but each transaction typically incurs processing fees of 2.9% + $0.30.
Salesforce integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but each transaction typically incurs processing fees of 2.9% + $0.30.

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
No payment processing - requires third-party tools
Credit Card Payments
Not supported - Salesforce focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - Zoho CRM focuses on donor relationships, not payment processing
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Salesforce focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - Zoho CRM focuses on donor relationships, not payment processing
ACH / Bank Transfers
Not supported - Salesforce focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - Zoho CRM focuses on donor relationships, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Salesforce focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - Zoho CRM focuses on donor relationships, not payment processing

Customer Support
4.0/5
4.3/5
Unlimited Support
Salesforce limits support based on plan tier - higher plans get priority support
Zoho CRM offers limited support based on plan tier - higher plans get priority support
Phone Support / Office Hours
Salesforce offers phone support during business hours for premium plan users
Zoho CRM provides phone support during standard business hours for paid plans
Webinars
Salesforce offers regular training webinars and educational sessions for users
Zoho CRM offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
Salesforce has an extensive help center with articles, guides, and documentation
Zoho CRM has an extensive help center with articles, guides, and tutorials
Email
Salesforce provides live chat support during business hours for paid plans
Zoho CRM provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier — priority help for premium users only
Support built for businesses, not nonprofits — access varies by plan level