Salesforce and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Salesforce VS Zoho CRM
💸
Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations to fund your mission instead of paying $60-240+ monthly for donor management alone.
🔗
Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, and raffles in one platform, while CRMs need separate payment tools.
🛠️
Zeffy works right out of the box for small teams, while Salesforce and Zoho require admin training and technical configuration.
Zeffy is completely free with zero monthly fees or transaction costs. Salesforce charges $60/user/month plus card processing fees, while Zoho CRM costs $20/user/month plus expensive add-ons. Small nonprofits save thousands annually with Zeffy's zero-fee model.
Zeffy combines donor management, payment processing, and fundraising tools in one platform at no cost. CRM systems like Salesforce and Zoho require separate software for donations, events, and payments, creating data gaps and multiplying expenses for your organization.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Salesforce costs $60/user/month plus card fees and Zoho CRM charges $20/user/month plus add-ons. You get donation forms, payment processing, and CRM features in one platform without monthly subscriptions or transaction fees.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, and raffles built-in at no cost. Salesforce and Zoho CRM require separate software for events, creating data silos and extra expenses. With Zeffy, manage everything from ticket sales to donor follow-up in one place.
Zeffy processes all payments with zero fees, while CRM systems like Salesforce and Zoho require third-party processors charging 2.9% + $0.30 per transaction. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
