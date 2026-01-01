Salesforce and Virtuous help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Salesforce VS Virtuous
🪙
Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission instead of paying platform costs and transaction charges.
⚙️
Zeffy works right out of the box with simple setup, while donor management platforms need custom configuration and ongoing maintenance.
🌱
Zeffy handles all your fundraising needs from raffles to donations, while CRM platforms require separate tools for events and campaigns.
Zeffy gives you everything you need to manage donors without the complexity or cost. While Salesforce charges $60/user/month plus requires technical expertise to set up, Zeffy is completely free with built-in donation processing, donor tracking, and automated receipts that work right out of the box.
Unlike Virtuous which charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per donation, Zeffy is 100% free for your organization. You get the same donor tracking and communication tools, plus built-in fundraising features like events and peer-to-peer campaigns without needing expensive integrations.
Yes, Zeffy combines donor management with complete fundraising tools in one free platform. While Salesforce and Virtuous focus mainly on donor tracking and require separate tools for events or online stores, Zeffy includes everything from donation forms to event ticketing to membership management.
Zeffy is 100% free for your nonprofit while Salesforce costs $60/user/month and Virtuous charges monthly fees plus transaction costs. You get complete donor tracking, automated receipts, and communication tools without paying for features you don't need or technical setup you can't afford.
Unlike platforms that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy gives you donor management tools at zero cost. Track donor history, send thank-you emails, and generate reports without worrying about per-user charges or setup fees eating into your mission budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
