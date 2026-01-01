Salesforce VS Tessitura

Tessiture

Donor Management CRM Features

Easy Donor Database
Salesforce: ✓
Tessitura: ✓ Donation History & Notes per Donor
Salesforce: ✓
Tessitura: ✓

Donor Tags / Segments
Salesforce: ✓
Tessitura: ✓ Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Salesforce: ✗
Tessitura: ✓ Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Salesforce: ✓
Tessitura: ✓ Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Salesforce: ✓
Tessitura: ✓

Export Donor Data Anytime
Salesforce: ✓
Tessitura: ✓ Offline Donations Tracking
Salesforce: ✓
Tessitura: ✓ Pre-filled donation forms
Salesforce: ✗ Information not available
Tessitura: ✗ Information not available

Pricing

Salesforce: $60/user/month plus card fees
Tessitura: $8,000+/month plus setup fees

Processing fees
Salesforce: N/A - No pricing information available
Tessitura: 0% - Tessitura charges no transaction fees through their Merchant Services

Platform fees
Salesforce: N/A - No separate platform fees - pricing is included in the per-user monthly subscription costs. Power of Us Program provides 10 free licenses to eligible nonprofits. Experience Cloud for Nonprofits: Customer Community $0.50/login/month or $1.25/member/month; Customer Community Plus $1.50/login/month or $3.75/member/month; Partner Community $2.50/login/month or $6.25/member/month
Tessitura: $8,000+ per month - quote-based, included in monthly subscription

Monthly fees
Salesforce: $60/user/month - Starting at $60/user/month for Enterprise Edition
Tessitura: $8,000+ per month - quote-based, varies by organization size and annual revenue

Value for money
Salesforce: 4.0
Tessitura: 3.7

Features

Salesforce: 4.0/5 - Powerful but requires technical setup and training to use effectively
Tessitura: 3.7/5 - Built for arts organizations; complex setup and steep learning curve for nonprofits

Donations
Salesforce: ✓ Robust donation tracking and donor management, but requires technical setup and ongoing maintenance
Tessitura: ✗ Built for arts organizations with donation tracking, but requires technical setup and ongoing maintenance that can overwhelm small nonprofits.

Ticketing
Salesforce: ✓ Event management available but ticketing requires integration with external platforms
Tessitura: ✗ Advanced ticketing system built for performing arts venues, but complexity and cost make it impractical for most small nonprofits.

Peer-to-Peer Fundraising
Salesforce: ✓ Basic peer-to-peer campaign tracking available through Nonprofit Cloud, but setup is complex
Tessitura: ✗ No built-in peer-to-peer fundraising tools. You'd need third-party integrations and custom development to enable supporter-led campaigns.

Auctions
Salesforce: ✗ Requires third-party integrations and custom development - no native auction tools
Tessitura: ✗ Tessitura doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.

Raffles
Salesforce: ✗ No built-in raffle management - requires third-party solutions or custom workflows
Tessitura: ✗ Tessitura doesn't include raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage entries and winners.

Online store
Salesforce: ✗ Limited e-commerce features - needs additional apps or custom development for full store functionality
Tessitura: ✓ Merchandise and ticket sales through integrated e-commerce, but requires significant configuration and technical expertise to set up properly.

Memberships
Salesforce: ✓ Salesforce offers membership tracking through custom objects and fields, but requires technical setup and ongoing maintenance to configure properly.
Tessitura: ✓ Tessitura offers comprehensive membership management with tiered levels, renewal tracking, and member benefits administration. Built specifically for arts organizations with patron relationship tools.

Donor Management/CRM
Salesforce: ✓ Salesforce provides robust donor tracking with custom fields, donation history, and reporting, but requires significant customization and training to use effectively.
Tessitura: ✓ Robust patron database with detailed giving history, attendance tracking, and relationship management. Strong reporting for donor analytics and campaign performance.

Emails & Newsletter
Salesforce: ✗ Salesforce includes basic email tools through Marketing Cloud, but advanced features require expensive add-ons and technical expertise to set up campaigns.
Tessitura: ✗ Basic email capabilities through third-party integrations. Limited segmentation options and requires additional tools for advanced email marketing campaigns.

Payment Processing
Salesforce: ✗ Salesforce doesn't process payments directly. You'll need to integrate with third-party processors like Stripe or PayPal, adding complexity and fees.
Tessitura: ✗ Salesforce doesn't process payments directly. You'll need to integrate with third-party processors like Stripe or PayPal, adding complexity and fees.

Payment methods

Salesforce: ✗ Requires separate payment processor for donations
Tessitura: ✗ Limited payment options, needs third-party setup

Credit Card Payments
Salesforce: ✗ Not supported - Salesforce Nonprofit Cloud focuses on donor management and CRM, not payment processing
Tessitura: ✗ Limited support - Requires third-party payment processor integration for credit card transactions

Apple Pay & Google Pay
Salesforce: ✗ Not supported - Salesforce Nonprofit Cloud focuses on donor management and CRM, not payment processing
Tessitura: ✗ Not supported - No native digital wallet payment options available

ACH / Bank Transfers
Salesforce: ✗ Not supported - Salesforce Nonprofit Cloud focuses on donor management and CRM, not payment processing
Tessitura: ✗ Not supported - Tessitura focuses on patron management for arts organizations, not payment processing

Tap to Pay App
Salesforce: ✗ Not supported - Salesforce Nonprofit Cloud focuses on donor management and CRM, not payment processing
Tessitura: ✗ Not supported - No mobile point-of-sale or tap-to-pay functionality

Customer Support

Salesforce: 4.0/5
Tessitura: 3.7/5 Unlimited Support
Salesforce: ✗ Salesforce limits support based on subscription tier with additional costs for premium support
Tessitura: ✗ Tessitura offers tiered support based on subscription level, not unlimited access Phone Support / Office Hours
Salesforce: ✗ Salesforce offers phone support during business hours for paid plans only
Tessitura: ✓ Tessitura provides phone support during standard business hours for subscribers

Webinars
Salesforce: ✓ Salesforce offers Trailhead Academy with regular training sessions and educational webinars
Tessitura: ✓ Tessitura offers training webinars and educational sessions for arts organizations Help Center
Salesforce: ✓ Salesforce maintains Trailhead community and extensive documentation library
Tessitura: ✓ Tessitura maintains a comprehensive help center with documentation and guides Email
Salesforce: ✓ Salesforce provides live chat support for Premium and higher tier customers
Tessitura: ✓ Tessitura provides live chat support during business hours for technical assistance

Nonprofit-Focused Support Team
Salesforce: ✗ Support access depends on plan — priority help for top-tier users with additional costs for premium support Tessitura: ✗ Support built for arts organizations with tiered access based on subscription level, not unlimited help