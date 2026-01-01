Salesforce and Tessitura offer powerful donor management, but their monthly fees and setup costs can strain nonprofit budgets. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms with zero fees — so you can focus on relationships, not subscription costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Salesforce VS Tessitura
💸
Zeffy charges zero fees and zero monthly costs, so every donation goes directly to your mission instead of platform expenses.
🛠️
Zeffy works right out of the box with donation forms, email templates, and donor tracking that require no technical setup or training.
🎟️
Zeffy includes native auction, raffle, ticketing, and peer-to-peer tools designed specifically for nonprofit fundraising needs.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Salesforce costs $60+ per user monthly and Tessitura starts at $8,000+ monthly. Both require technical setup and expensive integrations for basic features like payment processing.
Zeffy is designed for small nonprofits and works immediately without training. Unlike Salesforce or Tessitura, you get donor tracking, payment processing, and fundraising tools in one simple platform that your team can use right away.
Zeffy is built specifically for nonprofits and charges zero fees on donations. Salesforce costs $60+ per user monthly plus payment processing fees, requires technical setup, and needs expensive add-ons for basic fundraising features.
Tessitura costs $8,000+ monthly and is designed for large arts venues, not small nonprofits. Zeffy offers complete donor management with zero fees and simple setup that your team can use immediately without technical expertise.
Yes. Zeffy includes donation processing, donor management, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one platform. Unlike Salesforce, you won't need third-party integrations or technical training to start fundraising effectively.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
