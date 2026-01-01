Salesforce and StratusLive help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can focus your budget on your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Salesforce VS Stratus Live
💸
Salesforce charges $60/user/month and StratusLive costs $99/month plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your entire budget goes to your mission.
🎟️
Salesforce and StratusLive focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes everything you need to raise funds.
🚀
Salesforce and StratusLive require technical setup and training. Zeffy works immediately with templates and automation that save you time.
Salesforce costs $60/user/month plus payment fees, requires technical expertise, and needs third-party integrations for donations. Zeffy gives you complete donor management with built-in payment processing at zero fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform.
StratusLive charges $99/month plus card fees and requires separate payment processors for donations. Zeffy provides all-in-one donor management with free payment processing, saving you hundreds monthly while keeping your donor data organized in one place.
Yes. While Salesforce requires technical training and expensive add-ons for basic fundraising, Zeffy combines donor management, payment processing, and communication tools in one simple platform. No setup fees, no monthly costs, no learning curve.
Salesforce costs $60/user/month plus payment processing fees and requires technical training to manage donors effectively. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to keep our service running.
Complex CRM systems like Salesforce and StratusLive require separate payment processors, technical setup, and ongoing maintenance costs. Zeffy combines donor tracking, payment processing, and communication tools in one simple platform that works right out of the box.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
