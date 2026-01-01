RunSignup and Tiltify help you run peer-to-peer campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you P2P fundraising tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Run Signup VS Tiltify
💯
RunSignup takes 4% plus card fees and Tiltify charges 5% plus fees. Zeffy charges zero fees, so your peer-to-peer campaigns raise money for your mission.
🛠️
RunSignup focuses on race registration and Tiltify serves gaming streamers. Zeffy builds tools specifically for nonprofit donor stewardship and campaign management.
📞
RunSignup offers limited phone support and Tiltify provides gaming-focused help. Zeffy gives unlimited support from people who understand nonprofit fundraising.
Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, no transaction cuts, no hidden costs. RunSignup charges 4% plus card fees, while Tiltify takes 5% plus fees. Your supporters' donations stay with your cause, not platform profits.
Yes, Zeffy offers peer-to-peer campaigns, donor management, and tax receipts at zero cost. Unlike RunSignup's limited nonprofit tools or Tiltify's gaming focus, Zeffy provides complete fundraising features built specifically for nonprofit missions.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while RunSignup charges 4% plus card fees and Tiltify takes 5% plus fees. With Zeffy, every dollar raised goes directly to your cause, not platform fees.
Zeffy offers unlimited email support and live chat for all users at no cost. RunSignup limits phone support to premium plans only, while Tiltify provides tiered support based on payment levels.
Zeffy is built specifically for nonprofits with donor management, tax receipts, and campaign tools designed for your mission. Tiltify focuses on gaming streams and lacks essential nonprofit features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
