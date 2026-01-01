Tiltify

P2P Campaign Platforms Features
Peer-to-Peer Fundraising: ✓ (both platforms)
Individual Fundraising Pages: ✓ (both platforms) Team Fundraising: ✓ (both platforms) Leaderboards: ✓ (both platforms) Social Sharing Tools: ✓ (both platforms) Fundraiser Management: ✗ (both platforms)
Campaign Progress Thermometer: ✓ (both platforms) class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div>

Pricing
RunSignup: 4% per gift plus card fees
Tiltify: 5% platform cut + card fees per gift

Processing fees:
RunSignup: 4% - Donations: 4% flat. Events: 6%+$1 (<$250), 5%+$1 ($250-$999.99), 4%+$1 ($1000+).
Tiltify: 2.9% + $0.30 per transaction

Platform fees:
RunSignup: N/A - No separate platform fees; revenue from processing fees only.
Tiltify: 5%

Monthly fees:
RunSignup: $0 - No monthly fee
Tiltify: $0 - No monthly fee

Value for money:
RunSignup: 4.7/5
Tiltify: 5.0/5

Features
RunSignup: 4.2/5 - Built for races, not nonprofits. Requires learning multiple tools and features you won't use.
Tiltify: 5/5 - Streamlined for streamers. Limited beyond gaming campaigns; needs add-ons for ticketing, stores, and email. Donations:
RunSignup: Basic donation collection through race registration fees, but limited standalone donation features for nonprofits
Tiltify: Accept donations through gaming streams and social media campaigns, but charges 2.9% + $0.30 per transaction plus platform fees.

Ticketing:
RunSignup: Excellent event registration for races and athletic events, but limited general nonprofit event ticketing options
Tiltify: No event ticketing features. You'd need additional ticketing software to sell event tickets and manage attendees.

Peer-to-Peer Fundraising:
RunSignup: Strong peer-to-peer fundraising for race events and athletic fundraisers, with team and individual campaign tools
Tiltify: Strong peer-to-peer fundraising through gaming and streaming platforms, with social sharing tools and campaign customization.

Auctions:
RunSignup: RunSignup doesn't offer auction functionality - it's built for race registration, not fundraising auctions
Tiltify: Tiltify doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and winners.

Raffles:
RunSignup: No dedicated raffle or contest features - platform focuses on race registration and athletic events
Tiltify: No raffle functionality available. You'd need separate raffle software and manual winner selection processes.

Online store:
RunSignup: Simple merchandise sales tied to race events, but lacks comprehensive nonprofit store capabilities
Tiltify: No built-in online store capabilities. You'd need third-party e-commerce tools to sell merchandise or products.

Memberships:
RunSignup: RunSignup offers basic membership management for running clubs and sports organizations, but lacks nonprofit-specific membership features like donor recognition levels or giving circles that nonprofits need.
Tiltify: Tiltify doesn't offer membership management features. You'll need separate software to track member renewals and benefits.

Donor Management/CRM:
RunSignup: RunSignup focuses on participant management for events rather than donor relationships. It lacks essential nonprofit CRM features like donation history tracking, donor stewardship tools, or major gift prospect management.
Tiltify: Basic supporter tracking focused on gaming campaigns. Limited donor relationship management features for traditional nonprofits.

Emails & Newsletter:
RunSignup: RunSignup provides basic email tools for race communications but lacks advanced nonprofit marketing features like donor segmentation, automated thank-you sequences, or donation appeals.
Tiltify: No built-in email marketing tools. You'll need to export supporter data and use third-party email platforms for outreach.

Payment Processing:
RunSignup: RunSignup charges 3.5% + $0.30 per transaction plus additional fees for premium features. These costs add up quickly and eat into your fundraising dollars that should go to your mission.
Tiltify: RunSignup charges 3.5% + $0.30 per transaction plus additional fees for premium features. These costs add up quickly and eat into your fundraising dollars that should go to your mission.

Payment methods
RunSignup: Credit cards only, no bank transfers or mobile payments
Tiltify: Cards and digital wallets, but no bank transfers

Credit Card Payments:
RunSignup: Supported - Accepts major credit cards for event registration and donations
Tiltify: Supported - Accepts credit and debit card donations through integrated payment processing for gaming campaigns

Apple Pay & Google Pay:
RunSignup: Not specified - Digital wallet support not clearly mentioned on their platform
Tiltify: Supported - Offers digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay for donor convenience

ACH / Bank Transfers:
RunSignup: Not supported - RunSignup focuses on event registration and credit card processing
Tiltify: Not supported - Tiltify focuses on gaming fundraising campaigns and doesn't offer ACH payment processing

Tap to Pay App:
RunSignup: Not supported - RunSignup is web-based for event management, not mobile payment processing
Tiltify: Not supported - Tiltify is web-based for online gaming fundraising and doesn't provide mobile tap-to-pay functionality

Customer Support
Tiltify: 5/5

Unlimited Support:
Tiltify: Tiltify provides tiered support based on plan level, with premium support for higher tiers

Phone Support / Office Hours:
Tiltify: Tiltify offers scheduled phone support and consultation calls for enterprise clients

Webinars:
Tiltify: Tiltify provides educational webinars and training sessions for fundraising best practices

Help Center:
Tiltify: Tiltify maintains a comprehensive help center with guides and FAQs for campaign setup

Email:
Tiltify: Tiltify offers email support through their help center contact form

Nonprofit-Focused Support Team:
Tiltify: Support designed for gaming fundraisers, with phone calls and priority help gated by plan tier.