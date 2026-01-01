RSVPify et Whova vous aident à gérer l'inscription et l'enregistrement des événements, mais ils facturent des frais qui réduisent les revenus de votre événement. Zeffy vous propose une billetterie, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar collecté reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
RSVPify VS Whova
💸
RSVPify takes $0.90 per ticket plus card fees, while Whova charges 3% + $0.99 per ticket. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your cause.
🧩
RSVPify and Whova focus on event ticketing but lack auction tools, donation processing, and peer-to-peer campaigns. Zeffy handles all your fundraising needs in one place.
🤝
RSVPify and Whova offer limited support based on your plan level. Zeffy provides unlimited support to every organization, regardless of event size or budget.
Zeffy offers 100% free event management with no monthly fees, transaction costs, or per-ticket charges. Unlike RSVPify's monthly fees plus $0.90 per ticket, Zeffy lets you keep every dollar raised for your mission.
Yes, Zeffy combines event ticketing with full donation processing, peer-to-peer campaigns, and online stores. RSVPify and Whova focus only on events, requiring separate platforms for fundraising needs.
Zeffy is completely free with optional donor contributions. RSVPify charges monthly fees plus $0.90 per ticket, while Whova takes 3% plus $0.99 per ticket. These fees add up quickly for nonprofit budgets.
Zeffy offers complete event management with zero fees, while RSVPify charges monthly fees plus $0.90 per ticket and Whova takes 3% plus $0.99 per ticket. You keep 100% of ticket sales and donations with Zeffy.
Unlike RSVPify and Whova that only handle events, Zeffy combines ticketing with donations, peer-to-peer campaigns, and online stores. One platform covers all your fundraising needs without monthly fees or transaction costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
