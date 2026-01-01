RSVPify and SplashThat help you manage events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation collection, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
RSVPify VS Splash That
💯
RSVPify and SplashThat charge monthly fees plus transaction costs on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
🎟️
RSVPify and SplashThat only handle event registration, forcing you to find separate tools for auctions, raffles, and donor follow-up. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
RSVPify and SplashThat limit support by plan tier and charge extra for phone help. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit at no cost.
Zeffy offers 100% free event ticketing with no monthly fees, transaction costs, or per-ticket charges. Unlike RSVPify's monthly fees plus $0.90 per ticket or SplashThat's $21.5k annual cost, Zeffy keeps every dollar for your cause while providing comprehensive fundraising tools these platforms lack.
Yes, Zeffy combines event management with full fundraising capabilities including donations, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. RSVPify and SplashThat focus only on event registration, requiring you to use separate platforms and pay additional fees for fundraising activities.
Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. RSVPify charges monthly fees plus processing costs and $0.90 per ticket. SplashThat costs over $21,000 annually plus fees. Small nonprofits save thousands while getting more fundraising features with Zeffy.
Zeffy provides complete event management with zero fees, while RSVPify charges monthly fees plus $0.90 per ticket and SplashThat costs $21.5k annually. You get ticketing, donations, auctions, and raffles in one platform instead of paying for multiple tools.
Traditional event platforms like RSVPify and SplashThat focus only on registration and charge hefty fees. Zeffy combines events with full fundraising capabilities at zero cost, letting you keep every dollar raised for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
