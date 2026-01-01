RebelGive focuses on churches while Wonderful serves general charities, but both still leave you managing separate tools for events, donor data, and communications. Zeffy combines donation forms, event ticketing, donor management, and email tools in one platform — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Rebel Give VS Wonderful.org
RebelGive charges $49/month plus 1.9% per gift, while Wonderful.org takes processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
RebelGive only handles donations, and Wonderful.org lacks event tools. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores in one platform.
RebelGive and Wonderful.org limit support to business hours with delayed responses. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. RebelGive charges $49/month plus 1.9% per donation, which adds up quickly. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no cost. Wonderful.org limits phone support to premium accounts only and varies support access by plan tier. Our team understands nonprofit needs and responds quickly to help you succeed.
Zeffy includes peer-to-peer fundraising, event ticketing, online stores, auctions, and raffles all in one platform at zero cost. RebelGive and Wonderful.org focus mainly on basic donations, requiring you to pay for additional tools to run complete fundraising campaigns.
Zeffy is completely free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. Unlike RebelGive and Wonderful.org that focus mainly on basic donations, Zeffy includes everything you need: peer-to-peer campaigns, event ticketing, online stores, auctions, and raffles all in one platform.
RebelGive charges $49 monthly plus 1.9% per donation, which costs small nonprofits hundreds or thousands annually. Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. Every dollar donated goes to your cause, with donors having the option to leave voluntary contributions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
