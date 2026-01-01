RebelGive and Vanco both help churches collect donations online, but they still charge processing fees that reduce what reaches your ministry. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar donated stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Rebel Give VS Vanco
💯
RebelGive charges $49/month plus 1.9% per gift, and Vanco takes 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
RebelGive and Vanco only handle donations, forcing you to juggle separate platforms for raffles, auctions, and events. Zeffy includes everything you need.
📞
RebelGive and Vanco limit support to business hours with slow response times. Zeffy provides unlimited support whenever you need help.
Zeffy offers 100% free donation processing for all nonprofits, not just churches. Unlike RebelGive's $49/month plus 1.9% fees, you keep every dollar donated. Plus, you get comprehensive fundraising tools including auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one platform.
Every Zeffy user gets unlimited email support, live chat, and access to our complete help center at no extra cost. Vanco reserves premium support for higher-paying customers, while we believe every nonprofit deserves excellent help regardless of their budget or donation volume.
Yes! While RebelGive and Vanco focus mainly on donation processing, Zeffy provides a complete fundraising suite. Run auctions, sell raffle tickets, manage memberships, process event tickets, and operate an online store - all with zero platform fees and no monthly subscriptions.
Zeffy is the only platform that's 100% free for nonprofits. While RebelGive charges $49/month plus fees and Vanco takes 2.9% of every donation, you keep every dollar with Zeffy. Plus, donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
With Zeffy, there are no monthly fees, transaction fees, or hidden costs. A nonprofit raising $10,000 would pay $490+ annually to RebelGive and $290+ to Vanco in fees alone. With Zeffy, that's $780+ more going directly to your mission instead of platform costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
