RebelGive focuses on churches while TotalGiving serves UK charities, but both still charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — no platform fees, no processing fees, so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Rebel Give VS Totalgiving
💯
RebelGive charges $49/month plus 1.9% per gift, and Totalgiving takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
RebelGive and Totalgiving only handle donations, forcing you to find separate tools for raffles, auctions, and events. Zeffy includes everything you need.
📧
RebelGive and Totalgiving limit support to business hours with varying response times. Zeffy provides unlimited email support whenever questions arise.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. RebelGive charges $49/month plus 1.9% per gift, while Totalgiving takes processing fees from every donation. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform, so your nonprofit keeps every dollar raised.
Zeffy provides unlimited email support and comprehensive help resources whenever you need them. RebelGive and Totalgiving only offer business hours support with limited access outside standard hours. Our team understands nonprofits and responds quickly to help you succeed.
Yes, Zeffy offers a complete fundraising toolkit including auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores - all at zero cost. RebelGive and Totalgiving focus mainly on basic donations, requiring you to find separate tools for events and merchandise sales.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH bank transfers at zero cost to your nonprofit. RebelGive only supports credit cards and digital wallets but charges fees on every transaction. Totalgiving limits you to basic credit card processing with no modern payment options like ACH or digital wallets.
Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges. RebelGive costs $49 monthly plus 1.9% on every gift. Totalgiving charges processing fees that donors pay or come out of your donations. With Zeffy, you keep 100% of what you raise.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice