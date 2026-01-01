RebelGive focuses on church giving for $99/month, while Streamlabs Charity specializes in livestream fundraising. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Rebel Give VS Streamlabs Charity
RebelGive charges $49/month plus 1.9% per donation, and Streamlabs Charity takes processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
RebelGive lacks auctions, raffles, and stores. Streamlabs Charity only handles livestream donations. Zeffy includes everything you need in one platform.
RebelGive and Streamlabs Charity limit support to business hours with delayed responses. Zeffy provides unlimited email and phone support whenever you need help.
Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. RebelGive charges $49/month plus 1.9% on every donation, which quickly drains your budget. Plus, Zeffy offers complete fundraising tools like events and auctions that RebelGive doesn't provide.
While Streamlabs Charity only handles livestream donations, Zeffy provides complete fundraising tools including events, peer-to-peer campaigns, ticketing, and donor management. Best of all, Zeffy is completely free while Streamlabs charges 2.9% + $0.30 per donation.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. RebelGive charges $49/month plus 1.9% on every donation, which adds up fast for small organizations.
While Streamlabs focuses only on livestream donations, Zeffy offers complete fundraising tools including events, peer-to-peer campaigns, and donor management - all at zero cost.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone support during business hours. Unlike competitors with limited access, we're here when you need help most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
