RebelGive and SecureGive both offer church giving solutions, but they still charge fees that reduce what reaches your ministry. Zeffy provides donation forms, recurring giving, and donor management with zero fees — so your congregation's generosity goes entirely toward your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Rebel Give VS Secure Give
🎟️
RebelGive and SecureGive take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
💬
RebelGive and SecureGive limit support to business hours with delayed responses. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help you succeed.
🧩
RebelGive and SecureGive only handle donations, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy manages raffles, auctions, events, and memberships in one system.
Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. RebelGive charges $49/month plus 1.9% per gift, while SecureGive takes processing fees on every donation. More money stays with your cause when you use Zeffy.
Zeffy offers unlimited email support and live chat help whenever you need it. RebelGive and SecureGive limit support to business hours only. You get real help from real people without waiting or paying extra.
Yes, Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores at no extra cost. RebelGive and SecureGive focus mainly on donations, requiring you to pay for additional tools to run complete fundraising campaigns.
Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. RebelGive charges $49/month plus fees, while SecureGive costs $149/month plus processing fees. Plus, Zeffy includes everything you need in one platform.
With Zeffy, every dollar donated goes to your cause. RebelGive takes $588+ yearly plus 1.9% per gift. SecureGive costs $1,788+ yearly plus processing fees. That's thousands more for your mission instead of platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
