RebelGive focuses on churches while iDonate serves all nonprofits, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — no platform fees, no processing fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Rebel Give VS i Donate
💸
RebelGive takes $49/month plus 1.9% per gift, while iDonate charges $99/month plus processing fees. Zeffy keeps 100% of donations in your hands.
🕒
RebelGive and iDonate limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited email support whenever you need help with your campaigns.
🧩
RebelGive and iDonate lack raffles, auctions, and ticketing features. Zeffy includes everything you need to run all your fundraising activities.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. RebelGive charges $49/month plus 1.9% per gift, while iDonate costs $99/month plus 4% processing fees. Keep 100% of your donations instead of losing money to fees.
Yes, Zeffy includes everything you need in one platform: donations, events, ticketing, auctions, raffles, online stores, and memberships. RebelGive and iDonate only handle donations, forcing you to pay for multiple separate tools.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. RebelGive charges $49/month plus 1.9% per gift, while iDonate charges $99/month plus processing fees. More of your donations stay with your cause.
Zeffy offers unlimited support through multiple channels anytime you need help. RebelGive and iDonate limit support to business hours only with restricted access, leaving you stuck when issues arise outside office hours.
Zeffy includes ticketing, online stores, auctions, raffles, and membership management at no cost. RebelGive and iDonate lack these features, forcing you to pay for multiple separate platforms to run complete fundraising campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
