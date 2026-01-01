RallyUp charges up to 6.9% per campaign. Subsplash takes 2.99% on every donation. Both platforms charge fees — nonprofits lose hundreds on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
RallyUp VS Subsplash
RallyUp takes up to 6.9% per transaction and Subsplash charges 2.99% plus card fees. Zeffy covers all costs so your 50/50 draw or gala actually raises money for your mission.
RallyUp locks raffles and auctions behind paid plans. Subsplash focuses on church apps, not nonprofit events. Zeffy gives you ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer in one place with zero fees.
RallyUp's support slows down during peak seasons and Subsplash prioritizes enterprise customers. Zeffy's team includes fundraising experts who respond in under 6 hours and understand your work.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and memberships all in one platform with zero fees. Unlike RallyUp and Subsplash that lock key features behind paid plans, you get everything you need to fundraise without paying for add-ons or premium tiers.
RallyUp charges 2.9-6.9% per transaction, and Subsplash takes 2.99% plus $0.30. On a $10,000 fundraising goal, that's $290-$690 with RallyUp or $329 with Subsplash. With Zeffy, you keep 100% of every donation, so that money goes directly to your mission instead.
You'll get better support. RallyUp and Subsplash limit their best help to higher-paying customers and don't specialize in nonprofit work. Zeffy gives every organization free access to fundraising experts who respond in under 6 hours and actually understand your mission.
Yes. Zeffy includes full auction and raffle tools at zero cost. RallyUp requires paid plans for these features, and Subsplash doesn't offer them at all. You can list items, track bids, sell raffle tickets, and stay compliant without paying a cent.
RallyUp and Subsplash take platform fees to fund their operations. Zeffy covers all costs through voluntary donor contributions at checkout, so 100% of what donors give to your organization goes directly to you. No cuts, no fees, ever.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
