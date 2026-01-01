Snap! Raise

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)
Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Custom Branded Pages for Campaigns class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
Varies
2.9% to 6.9% plus card fees
Varies
20% platform cut + card fees

Processing fees
1.9% + $0.30
per transaction, up to 2.9% + $0.30 depending on processor and nonprofit verification; ACH at 1.9% + $0.30
N/A
Not charged separately - included in the 20% platform fee (no separate credit card processing fees)

Platform fees
2.9%
Free Plan: 0% platform fee (with optional donor tipping); Flex Plan: 2.9%–6.9% platform fee based on campaign type (2.9% for Events and Donations, varies by activity type up to 6.9%)
20%
of total funds raised (can be reduced to 18% with team merchandise purchases)

Monthly fees
$0
No monthly subscription fees or contracts required
$0
No monthly fees

Value for money
4.7
4.51

Features
4.5/5
Full-featured fundraising tools, but advanced features require paid plans.
4.33/5
Strong for school peer-to-peer campaigns, but lacks donor tools and has high fees.

Donations
Donation forms with recurring giving and custom fields, available on all plans.
Donation forms available, but geared toward school fundraising rather than general giving.

Ticketing
Event ticketing with registration forms, check-in tools, and attendee management; requires paid plan.
Event ticketing available through the campaign system.

Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with fundraiser pages and team leaderboards; requires paid plan.
Peer-to-peer campaigns with participant pages and team fundraising for schools and youth groups.

Auctions
Full auction platform with mobile bidding, proxy bidding, item management, and real-time leaderboards. No auction tools available; the platform focuses on peer-to-peer campaigns.

Raffles
Full raffle tools with ticket sales, winner selection, and compliance features; requires paid plan.
Raffle tools included as part of campaign features.

Online store
Merchandise sales with inventory tracking and shipping options; requires paid plan. Online store functionality for selling merchandise as part of fundraising campaigns.

Memberships
Recurring membership programs with tiers, member portals, and automated renewal reminders; full features require a paid plan. No membership features for ongoing relationships; designed for short-term campaigns.

Donor Management/CRM
Donor database with giving history, contact management, and basic segmentation; tracks engagement across campaigns.
No standalone CRM or cross-campaign donor profiles; only basic campaign-level donor tracking.

Emails & Newsletter
Built-in email campaigns with templates, automated receipts, and donor communication tools, available on all plans. No donor newsletters or ongoing communication tools; campaign promotion emails only.

Payment Processing
Stripe integration supporting cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH; charges 1.9-2.9% plus $0.30 per transaction. Credit cards only with a 20% platform fee; no digital wallets, ACH, or in-person options.

Payment methods
Credit cards, digital wallets, and ACH for recurring gifts, but no in-person payment tools.
Credit cards only; no digital wallets, ACH, or in-person payment options.

Credit Card Payments
Accepts all major credit and debit cards via Stripe with standard processing fees.
Accepts all major credit and debit cards; charges 2.9% + $0.30 per transaction plus platform fees.

Apple Pay & Google Pay
Supports Apple Pay and Google Pay for online donations.
Digital wallets not supported.

ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers available for recurring donations, reducing fees on larger gifts.
ACH bank transfers not available.

Tap to Pay App
In-person payment tools not available; requires separate hardware for events.
In-person payment collection not available.

Customer Support
4.7/5
0.0/5

Unlimited Support
Support available on all plans but quality varies - no dedicated nonprofit expertise or specialized guidance Support built for schools first - may not address unique challenges of other nonprofit types

Phone Support / Office Hours
Phone support available during business hours only - no evening or weekend coverage for urgent campaigns Phone support available during business hours but requires navigating school-focused processes

Webinars
Regular training webinars and educational sessions for users - some content gated to paid plan customers No nonprofit-focused webinars - content designed for school fundraising campaigns only

Help Center
Comprehensive resource library with step-by-step guides, video tutorials, and nonprofit best practices
Comprehensive resource library with step-by-step guides built for schools, not general nonprofits

Email
Email support available but response times slow during peak fundraising seasons - no nonprofit-specific expertise Email support available but response times can be slow during peak fundraising seasons

Nonprofit-Focused Support Team
Support available on all plans but lacks nonprofit expertise and evening coverage for urgent campaigns
Support built for schools first with slow response times during peak fundraising seasons