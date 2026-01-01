RallyUp's fees vary by campaign type (2.9-6.9%). PayBee charges 2% plus processing on every transaction. Both platforms take cuts from your donations.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
RallyUp VS PayBee
💸
RallyUp takes up to 6.9% per transaction, PayBee charges 2% plus processing fees. Zeffy covers all costs so 100% of every donation reaches your mission.
⚖️
RallyUp's platform fees change by campaign type, PayBee adds processing costs on top of their 2% cut. Zeffy keeps it simple: donors give, you keep everything.
🔒
RallyUp requires paid plans for raffles and peer-to-peer campaigns, PayBee charges $599 upfront for in-person events. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, and CRM in one place with zero fees.
Yes. Zeffy charges zero platform fees on donations, events, memberships, raffles, and auctions. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but 100% of what they give to your organization goes directly to you.
Unlike platforms that charge 2-7% in fees plus processing costs, Zeffy gives you the same tools completely free. You get donations, events, CRM, and payment processing without paying monthly subscriptions or per-transaction cuts.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. Our team responds in under 6 hours on average and includes fundraising experts who understand nonprofit work.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns in one platform at zero cost. RallyUp and PayBee lock most tools behind paid plans, but Zeffy gives you everything free.
Zeffy provides free live chat, email, and phone support to everyone. RallyUp limits support to business hours, and PayBee reserves priority help for paid plans only.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
