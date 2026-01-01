RallyUp charges 2.9-6.9% per campaign. GiveBrite takes 5% unless you pay £10/month. Both platforms take thousands from your fundraising — compare the real costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
RallyUp VS GiveBrite
💯
RallyUp takes up to 6.9% per transaction and GiveBrite charges 5% unless you pay monthly. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🔗
RallyUp locks raffles and peer-to-peer behind paid plans. GiveBrite requires upgrades for ticketing and team campaigns. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and CRM in one place at no cost.
🤝
RallyUp's support is built for general users, not nonprofits. GiveBrite's help depends on your plan tier. Zeffy's team includes fundraising experts who respond in under 6 hours and actually understand your work.
Yes. Zeffy includes a complete CRM to track donor history, segment contacts, and send unlimited newsletters at no cost. RallyUp offers basic donor tools on all plans, but GiveBrite limits email campaigns to simple receipts unless you upgrade to paid tiers.
Not with Zeffy. We include auctions, memberships, and recurring dues management at zero cost. RallyUp requires paid plans for auctions and memberships, while GiveBrite doesn't offer auctions at all and has no membership portal features.
Yes. Zeffy includes ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, auctions, and memberships at no cost. RallyUp and GiveBrite lock these features behind paid plans, but you get everything in one platform without upgrades.
RallyUp takes 2.9-6.9% per transaction, while GiveBrite charges 5% unless you pay £9.99/month. On a $10,000 fundraiser, that's $290-690 with RallyUp or $500 with GiveBrite. Zeffy charges zero fees, so you keep 100%.
Yes. Zeffy provides live chat, email, and phone support to every organization at no cost. RallyUp limits support to business hours, while GiveBrite reserves faster response times for paid accounts. We respond in under 6 hours.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice