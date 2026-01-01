RallyUp and Betterworld both offer raffle tools for nonprofits, but they charge platform fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you professional raffle pages, ticket sales, winner selection, and donor management — all with zero fees so every raffle dollar goes directly to your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Rally Up VS Betterworld
💯
RallyUp and Betterworld take up to 6.9% of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🧩
RallyUp and Betterworld focus only on raffles, leaving you to find separate tools for donations, events, and donor follow-up. Zeffy gives you everything in one place.
🛟
RallyUp and Betterworld limit support to business hours and paid plans. Zeffy offers unlimited email support and live help whenever your campaign needs it.
Zeffy charges zero platform fees for raffle ticket sales, while RallyUp takes up to 6.9% plus card fees. Your nonprofit keeps 100% of raffle proceeds with Zeffy, maximizing funds for your cause.
Unlike Betterworld's card fees plus platform cuts, Zeffy offers completely free raffle tools. You get ticket sales, winner selection, and compliance features without any platform fees eating into your fundraising revenue.
Yes, Zeffy provides a complete fundraising suite including donations, events, memberships, and peer-to-peer campaigns - all with zero platform fees. You won't need multiple tools like with RallyUp or Betterworld.
Zeffy operates on a different model where donors have the option to leave a voluntary contribution. This lets us offer 100% free raffle tools while RallyUp charges up to 6.9% plus card fees and Betterworld takes platform cuts.
Yes, Zeffy provides raffles, donations, events, memberships, and peer-to-peer campaigns all in one platform. Unlike RallyUp and Betterworld that require multiple tools, you get everything with zero platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
