Raklet and WildApricot help you manage members and events, but they charge monthly fees plus transaction costs that add up quickly. Zeffy gives you membership management, donation processing, event ticketing, and donor communications — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Raklet VS Wildapricot
💰
Raklet and WildApricot charge monthly fees plus transaction costs on every membership payment. Zeffy charges zero fees, so your recurring dues stay in your mission.
🛠️
Raklet and WildApricot focus on member directories and basic events. Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donation tools built for fundraising.
🎧
Raklet and WildApricot limit phone support to higher-tier plans only. Zeffy provides unlimited email, phone, and chat support to every organization at no cost.
Zeffy saves you money with zero platform fees while offering complete fundraising tools. Unlike Raklet and WildApricot that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy lets you keep 100% of donations. You get everything you need without the budget drain.
Zeffy accepts all payment types including ACH, Apple Pay, and Tap to Pay with no platform fees. Raklet and WildApricot rely on third-party processors that add extra costs. Donors can leave voluntary contributions to support Zeffy's mission.
Yes, Zeffy offers auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores that membership platforms lack. You get comprehensive fundraising tools plus donor management in one free platform, eliminating the need for multiple paid solutions.
Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no cost. Raklet and WildApricot limit support by plan tier and charge monthly fees for basic access. You get better help without paying extra.
Membership platforms focus on member management but lack fundraising tools like auctions and peer-to-peer campaigns. Zeffy offers complete fundraising capabilities with zero platform fees, saving you thousands annually.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
