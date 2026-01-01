RaiseDonors and Wonderful both offer donation platforms, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Raise Donors VS Wonderful.org
RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while Wonderful.org limits your fundraising options. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
RaiseDonors and Wonderful.org require separate tools for auctions, raffles, and events. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, and online stores in one platform.
RaiseDonors and Wonderful.org limit support by plan tier with slow response times. Zeffy offers unlimited email support and live chat for all users at no extra cost.
Zeffy charges zero fees on donations, while RaiseDonors takes $99/month plus 4.4% per gift. With Zeffy, 100% of every donation goes to your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited email support to all users, while Wonderful.org limits phone support to premium accounts only. Our team responds quickly and helps you succeed without charging extra for assistance.
Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, and online stores at no extra cost. RaiseDonors lacks these features, forcing you to pay for separate platforms and manage multiple systems for your fundraising events.
Zeffy charges zero fees on all donations, while RaiseDonors costs $99/month plus 4.4% per gift. Even Wonderful.org passes card fees to donors. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, online stores, and membership management at no cost. RaiseDonors and Wonderful.org lack these features entirely, forcing you to pay for multiple platforms and juggle different systems for your fundraising needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
