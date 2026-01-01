RaiseDonors and WeFund4U both help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Raise Donors VS We Fund4U
💸
RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while WeFund4U takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
💬
RaiseDonors and WeFund4U limit support to business hours and tier access by plan. Zeffy offers unlimited email and chat support to every nonprofit, anytime.
🎪
RaiseDonors and WeFund4U lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes everything you need for donations, events, and sales without extra platforms.
Zeffy charges zero fees on donations, while RaiseDonors takes $99/month plus 4.4% per gift. That means more money stays with your cause. Plus, you get unlimited support and all fundraising tools in one platform.
Unlike WeFund4U's limited crowdfunding focus, Zeffy offers complete nonprofit tools: donations, events, memberships, and online stores with zero platform fees. You also get dedicated support, not just business-hours-only help.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations. While competitors like RaiseDonors charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy keeps 100% of donations for your mission through optional donor contributions.
With Zeffy, you keep 100% of donations through optional donor contributions. RaiseDonors charges $99 monthly plus 4.4% per gift, meaning a $1,000 donation costs you $143. That's $143 less for your mission.
WeFund4U takes 5% plus card fees from every donation and only offers basic crowdfunding. Zeffy gives you zero-fee donations, events, memberships, online stores, and unlimited support in one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
