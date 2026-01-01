RaiseDonors and Vanco both offer donation platforms, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation tools, donor management, and giving forms with zero fees — so you keep 100% of every donation to fund your programs.
Raise Donors VS Vanco
RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while Vanco takes 2.9% plus fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
RaiseDonors lacks auctions and raffles, Vanco missing ticketing and peer-to-peer. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
RaiseDonors and Vanco limit support by plan level with business-hour restrictions. Zeffy provides unlimited email support for all users, always.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. RaiseDonors takes 4.4% plus $99 monthly fees from your fundraising. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers all fundraising tools in one free platform - donations, events, raffles, and peer-to-peer campaigns. Vanco charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees, and you'll need separate tools for events and raffles.
Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no cost. RaiseDonors and Vanco limit support based on your plan level, with premium support only for higher-paying tiers during business hours.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations, events, raffles, and memberships. RaiseDonors takes $99 monthly plus 4.4% per gift, while Vanco charges 2.9% plus fees. Every dollar raised goes to your mission.
Yes, Zeffy includes donations, event ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, and online stores in one free platform. Other platforms charge monthly fees and require separate tools for different fundraising activities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
