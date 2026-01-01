RaiseDonors focuses on enterprise nonprofits while Streamlabs Charity serves livestream creators raising money for charity. Zeffy gives you professional donation forms, donor management, and event ticketing — all with zero fees so you keep 100% of every donation instead of losing money to platform costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Raise Donors VS Streamlabs Charity
RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, and Streamlabs Charity takes platform fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
RaiseDonors lacks auctions, raffles, and ticketing. Streamlabs Charity misses memberships and events. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and online stores in one platform.
RaiseDonors limits support by subscription tier, and Streamlabs Charity offers delayed responses during business hours. Zeffy provides unlimited email and phone support for every organization.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while Streamlabs Charity is built for streamers, not nonprofits. Every dollar donated goes directly to your cause with Zeffy.
Zeffy offers unlimited phone, email, and chat support at no cost. RaiseDonors limits support by subscription tier, and Streamlabs Charity only provides business-hour support with delays. Our team understands nonprofits and responds quickly when you need help.
Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform at zero cost. RaiseDonors lacks auctions, raffles, and stores, while Streamlabs Charity only handles basic streaming donations. You get everything you need without paying extra.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while Streamlabs Charity takes 2.9% plus $0.30 per donation. With Zeffy, 100% of donations reach your cause.
Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores in one free platform. RaiseDonors lacks auctions, raffles, and stores. Streamlabs Charity is built for streamers, not nonprofits, missing most fundraising tools you need.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
