Streamlabs Charity

Pricing
$99/month + 4.4% per gift
N/A - No pricing information available
Processing fees: 2.9% + $0.30 - Visa, Mastercard, Discover per transaction; Amex: 3.5% + $0.30; ACH (USA only): 1% + $0.50; recurring transactions via Legacy Stripe: additional 0.50%
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction
Platform fees: 1.5% - Legacy RaiseDonors Standard per transaction; Legacy RaiseDonors Pro: custom rate per customer; Virtuous Payments users: no platform/app fees
Platform fees: 0%
Monthly fees: $99/month - Starting price per user per month
Monthly fees: N/A - No pricing information available
Value for money: 0.0
Value for money: 4

Features
No rating available - RaiseDonors requires separate tools for auctions, raffles, ticketing, and memberships. Setup takes time. 4.1/5 - Streamlabs Charity works best for livestream donations. Limited features outside streaming platforms. Donations: RaiseDonors offers basic donation processing with standard payment options and donor management features for nonprofits.
Donations: Streamlabs Charity focuses on live streaming donations with basic donation forms. Limited customization options and fewer donor management features. Ticketing: RaiseDonors does not provide event ticketing capabilities - organizations need separate platforms for ticket sales.
Ticketing: Streamlabs Charity doesn't offer event ticketing. You'd need separate ticketing platforms to sell tickets for fundraising events. Peer-to-Peer Fundraising: RaiseDonors offers peer-to-peer fundraising tools allowing supporters to create personal fundraising pages.
Peer-to-Peer Fundraising: Limited peer-to-peer fundraising features. Primarily designed for individual streamers rather than comprehensive supporter-led campaigns. Auctions: RaiseDonors does not provide auction functionality - organizations need additional platforms for auction events.
Auctions: Streamlabs Charity doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments. Raffles: RaiseDonors lacks built-in raffle functionality - nonprofits must use third-party tools for raffle campaigns.
Raffles: No built-in raffle or contest functionality. You'd need external tools and manual processes to run raffles and track ticket sales. Online store: RaiseDonors does not include e-commerce features for selling merchandise or products online.
Online store: Streamlabs Charity doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate platforms to sell merchandise or products for your cause. Memberships: RaiseDonors doesn't offer built-in membership management tools. You'll need separate software to handle member sign-ups, renewals, and communications. Memberships: Not available - Streamlabs Charity focuses on livestream donations, not recurring membership management
Donor Management/CRM: Includes donor tracking and basic reporting features. However, limited integration options with other nonprofit tools you might already use. Donor Management/CRM: Basic donor tracking through streaming platform data, but no dedicated CRM features for relationship building
Emails & Newsletter: Basic email tools available but limited customization options. No advanced segmentation or automated donor communication workflows. Emails & Newsletter: No built-in email marketing or newsletter capabilities - requires third-party integration
Payment Processing: Charges 2.9% + $0.30 per transaction plus additional platform fees. These costs add up quickly and eat into your donation revenue. Payment Processing: Charges 2.9% + $0.30 per transaction plus additional platform fees. These costs add up quickly and eat into your donation revenue.

Payment methods
Credit cards and digital wallets only
Basic card processing for livestreams
Credit Card Payments: Supported - Accepts all major credit cards through secure online donation forms
Credit Card Payments: Supported - Accepts credit and debit card donations through their livestream platform
Apple Pay & Google Pay: Supported - Offers digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay
Apple Pay & Google Pay: Not supported - Limited to basic card processing without digital wallet integration
ACH / Bank Transfers: Not supported - RaiseDonors focuses on credit card processing and online giving forms
ACH / Bank Transfers: Not supported - Streamlabs Charity focuses on livestream donations, not traditional payment methods
Tap to Pay App: Not supported - RaiseDonors is web-based donation platform without mobile tap-to-pay functionality
Tap to Pay App: Not supported - Designed for online streaming donations, not in-person payment collection

Customer Support
N/A
4.1/5 Unlimited Support: RaiseDonors limits support based on subscription tier and usage
Unlimited Support: Streamlabs Charity provides standard support during business hours with response time delays
Phone Support / Office Hours: RaiseDonors offers phone support during business hours for premium plans Phone Support / Office Hours: Streamlabs Charity offers limited phone support for premium users during set business hours
Webinars: RaiseDonors provides occasional training webinars for platform features Webinars: Streamlabs Charity provides occasional training sessions for new features and platform updates
Help Center: RaiseDonors maintains a knowledge base with articles and setup guides Help Center: Streamlabs Charity maintains a knowledge base with setup guides and troubleshooting articles
Email: RaiseDonors offers email support with response times varying by plan level Email: Streamlabs Charity offers email support for technical issues and account questions
Nonprofit-Focused Support Team: Support access varies by plan — phone help limited to premium subscribers with tiered response times Nonprofit-Focused Support Team: Built for streamers, not nonprofits — limited phone support with delays and business-hour restrictions