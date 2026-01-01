RaiseDonors and RebelGive both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Raise Donors VS Rebel Give
RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while RebelGive takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
RaiseDonors and RebelGive only handle donations, forcing you to juggle multiple platforms for events, raffles, and stores. Zeffy includes everything you need to fundraise.
RaiseDonors and RebelGive limit support by plan tier with business-hour restrictions. Zeffy offers unlimited email support to every organization, no matter your size.
Zeffy charges zero fees on donations, while RaiseDonors costs $99/month plus 4.4% per gift. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited email and chat support for all users at no cost. RebelGive gates support by pricing tier and only offers scheduled calls on higher plans, limiting access when you need help most.
Zeffy includes event ticketing, online stores, auctions, and raffles at no extra cost. RaiseDonors focuses only on donations, requiring separate tools and additional costs for other fundraising activities.
Zeffy charges zero fees on all donations, while RaiseDonors costs $99/month plus 4.4% per gift and RebelGive charges $49/month plus 1.9% fees. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH bank transfers at no cost. Unlike RaiseDonors and RebelGive that charge processing fees, Zeffy keeps 100% of donations in your hands.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
