RaiseDonors and iDonate both offer donation tools for nonprofits, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation forms, recurring giving, and donor management features — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Raise Donors VS i Donate
RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while iDonate takes processing fees on every transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
RaiseDonors and iDonate require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes donations, events, raffles, memberships, and online stores all in one platform.
RaiseDonors and iDonate limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help your small team succeed, whenever you need it.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. While RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift and iDonate takes processing fees from every donation, Zeffy keeps 100% of your donations in your pocket where they belong.
Zeffy provides unlimited support whenever you need it, while both RaiseDonors and iDonate limit support to business hours only. Our team understands nonprofits and is available to help you succeed without restricting when you can get assistance.
Zeffy includes everything you need in one platform: donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores. RaiseDonors and iDonate focus mainly on donations, requiring you to pay for separate tools to run complete fundraising campaigns.
With Zeffy's 100% free platform, you keep every dollar donated. RaiseDonors costs $99/month plus 4.4% per gift, while iDonate charges $99/month plus 4% processing fees. For a nonprofit raising $10,000 monthly, that's over $6,000 saved annually with Zeffy.
Yes, Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores in one free platform. RaiseDonors and iDonate focus mainly on donations, forcing you to pay for separate auction, raffle, and ticketing tools to run complete campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
