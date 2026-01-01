iDonate

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Donations Suggested Levels & Custom Donation Amounts Custom Forms Builder
Donate button / Donation Link Mobile‑Friendly Donation Experience Embeddable donation forms
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets Secure Payment Processing src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"></div></div></div>

Pricing
$99/month + 4.4% per gift
N/A - No pricing information available

Processing fees
RaiseDonors: 2.9% + $0.30 per transaction; Amex: 3.5% + $0.30; ACH (USA only): 1% + $0.50; recurring transactions via Legacy Stripe: additional 0.50%
iDonate: 5.59% + $0.30/transaction; Amex: 6.5% + $0.30/transaction; ACH: 3.5% + $0.25/transaction (via CardConnect). Alternatively, 4% + $0.30 per transaction on average

Platform fees
RaiseDonors: 1.5% per transaction; Legacy RaiseDonors Pro: custom rate per customer; Virtuous Payments users: no platform/app fees
iDonate: N/A - 4% platform fee per transaction (included in processing)

Monthly fees
RaiseDonors: $99/month - Starting at per user per month
iDonate: $99/month - Starting at for Build Plan; Optimize Plan: $129/month (starting at); Starter Package: pricing not specified

Value for money
RaiseDonors: 0.0
iDonate: 3.9

Features
RaiseDonors: No rating available – RaiseDonors requires separate tools for auctions, raffles, ticketing, and e-commerce. Setup takes time.
iDonate: 3.9/5 – iDonate handles donations but lacks auctions, raffles, ticketing, and memberships. You'll need multiple integrations.

Donations
RaiseDonors: Accepts online donations with processing fees that reduce your fundraising total
iDonate: iDonate provides donation forms and payment processing, but charges processing fees on every transaction, reducing your fundraising impact.

Ticketing
RaiseDonors: RaiseDonors doesn't include event ticketing - requires separate ticketing platform integration
iDonate: iDonate doesn't offer event ticketing capabilities. You'd need additional software to sell and manage event tickets.

Peer-to-Peer Fundraising
RaiseDonors: Basic peer-to-peer fundraising tools with limited customization options for campaigns
iDonate: iDonate offers peer-to-peer fundraising tools, but with transaction fees that eat into your supporters' fundraising efforts.

Auctions
RaiseDonors: RaiseDonors doesn't offer auction functionality - you'll need a separate platform for fundraising auctions
iDonate: iDonate doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments.

Raffles
RaiseDonors: No dedicated raffle management system - you'll need additional software for raffle campaigns
iDonate: iDonate doesn't provide raffle management features. You'd need separate tools to run raffles and track ticket sales.

Online store
RaiseDonors: No built-in online store features - requires third-party integration for selling merchandise
iDonate: iDonate doesn't include e-commerce functionality. You'd need additional software to sell merchandise or products online.

Memberships
RaiseDonors: RaiseDonors offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management tools for tracking member benefits, renewal dates, or tiered membership levels that nonprofits need.
iDonate: iDonate offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management tools for tracking member benefits, renewal dates, or member-specific communications.

Donor Management/CRM
RaiseDonors: Basic donor tracking with limited customization options. Missing advanced segmentation, donor journey mapping, and detailed analytics that help build stronger relationships.
iDonate: Provides donor tracking and basic reporting features, but CRM functionality is limited compared to dedicated nonprofit CRM solutions or all-in-one platforms.

Emails & Newsletter
RaiseDonors: Limited email capabilities focused mainly on donation receipts and basic thank-you messages. No robust newsletter creation or donor communication tools for ongoing engagement.
iDonate: Limited email capabilities focused mainly on donation receipts and basic thank-you messages. No comprehensive newsletter or donor communication tools built-in.

Payment Processing
RaiseDonors: Charges 2.9% + $0.30 per transaction plus additional gateway fees. Hidden costs can add up quickly, eating into your donation revenue with multiple fee layers.
iDonate: Charges 2.9% + $0.30 per transaction plus additional gateway fees. Hidden costs can add up quickly, eating into your donation revenue with multiple fee layers. Hidden costs can add up quickly, eating into your donation revenue with multiple fee layers.</p> </div> </div> </div> </div></div></div>

Payment methods
RaiseDonors: Credit cards and digital wallets only
iDonate: Online payments but no in-person options

Credit Card Payments
RaiseDonors: Supported - Accepts all major credit cards for online donations with processing fees
iDonate: Yes - accepts all major credit cards including Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Apple Pay & Google Pay
RaiseDonors: Supported - Offers digital wallet payment options including Apple Pay and Google Pay
iDonate: Yes - supports both Apple Pay and Google Pay for mobile donations

ACH / Bank Transfers
RaiseDonors: Not supported - RaiseDonors focuses on credit card processing for online donations
iDonate: Yes - supports bank transfers and ACH payments for recurring donations

Tap to Pay App
RaiseDonors: Not supported - RaiseDonors is an online donation platform without mobile tap-to-pay functionality
iDonate: No - does not offer a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person fundraising

Customer Support
RaiseDonors: N/A
iDonate: 3.9/5

Unlimited Support
RaiseDonors: RaiseDonors limits support based on subscription tier, with premium plans receiving priority assistance
iDonate: iDonate does not offer unlimited support - assistance is limited to business hours and specific channels

Phone Support / Office Hours
RaiseDonors: RaiseDonors offers phone support during standard business hours for higher-tier plan subscribers
iDonate: iDonate provides phone support during standard business hours for account holders

Webinars
RaiseDonors: RaiseDonors offers occasional training webinars and educational sessions for platform users
iDonate: iDonate provides occasional training webinars and product update sessions for users

Help Center
RaiseDonors: RaiseDonors maintains a help center with articles, guides, and FAQs for self-service support
iDonate: iDonate maintains a help center with articles, FAQs, and setup guides for their platform

Email
RaiseDonors: RaiseDonors provides email support during business hours with response times varying by plan level
iDonate: iDonate offers email support during business hours for technical issues and account questions

Nonprofit-Focused Support Team
RaiseDonors: Support access depends on plan — priority help for higher-tier subscribers only
iDonate: Business hours only support with no unlimited access for nonprofit teams