Raise 365 takes 5% plus card fees on every donation. ToucanTech charges $8,000 annually before you raise a dollar. Both cost nonprofits thousands while Zeffy keeps 100% of donations free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Raise 365 VS ToucanTech
💸
Raise 365 charges 5% plus card fees on every donation. ToucanTech starts at $8,000 per year. Zeffy covers all costs so you keep 100% of what your community gives.
🚀
Raise 365 has unclear setup and ToucanTech requires enterprise onboarding. Zeffy's built for first-timers — create your account and start fundraising in under 30 minutes.
🤝
Raise 365's support is slow and unhelpful. ToucanTech gates help by pricing tier. Zeffy gives every nonprofit free live chat, email, and phone support with 2–6 hour response times.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and donor management for free. No $8,000 annual contracts or monthly fees to unlock features your nonprofit needs.
Donors can give using credit cards, debit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay. All payment methods work fee-free for one-time and recurring donations.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations, ticket sales, and payments. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy includes ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management at no cost. No monthly subscriptions, no annual contracts, no hidden fees to access features you need.
Most organizations launch their first campaign the same day they sign up. Our tools are built for small teams with no tech experience required — no sales calls or implementation timelines.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice