All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)
Unified Dashboard to Track Everything Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)
Automated Workflows (emails, receipts, reminders)
Custom Branded Pages for Campaigns Custom Branded Pages for Campaigns

Pricing
Varies
5% platform cut plus card fees
Varies
3% + card fees per gift
Processing fees
2.9% + $0.30
per donation
2.99% + $0.30
per transaction for credit/debit cards; 1% with no fixed fee for ACH (bank account)
Platform fees
5%
N/A
Included in monthly subscription; no separate platform fees for giving
Monthly fees
N/A
No pricing information available
$0
No monthly fees for Subsplash Giving; broader platform services starting at $99/month
Value for money
N/A
4.2

Features
N/A
Has donor and peer-to-peer tools but most advanced features require paid upgrades.
4.4/5
Good church-focused giving features but limited nonprofit fundraising tools.
Donations
Donation forms with recurring giving and custom branding; advanced features require a paid plan.
Donation forms with recurring giving and text-to-give; designed for churches.
Ticketing
Event ticketing with registration, check-in, and attendee management, available on paid plans. Event ticketing with registration, check-in, and attendee management, available on paid plans.
Event registration and ticketing available; requires a paid plan and setup through support.
Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with individual fundraising pages and team leaderboards.
Peer-to-peer campaigns available with limited customization.
Auctions
No auction features; focuses on recurring giving and peer-to-peer campaigns. No auction features; focuses on recurring giving and peer-to-peer campaigns.
No auction tools; platform focuses on church engagement rather than event fundraising.
Raffles
Raffle campaigns with ticket sales and winner selection; requires an upgraded plan.
No raffle tools; a separate platform is required for compliant raffle fundraising. No raffle tools; a separate platform is required for compliant raffle fundraising.
Online store
Product sales and auction tools for fundraising merchandise, limited on the free plan.
Digital content and product store geared toward sermon downloads and church merchandise.
Memberships
Recurring giving programs with donor portals; limited tier management and self-service. Recurring giving programs with donor portals; limited tier management and self-service.
Member directory and group management tools tailored for church communities.
Donor Management/CRM
Donor database with giving history, engagement tracking, and basic segmentation.
Donor profiles with giving history and engagement tracking; church-focused features. Donor profiles with giving history and engagement tracking; church-focused features.
Emails & Newsletter
Built-in email campaigns with templates and automation for donor engagement.
Push notifications and in-app messaging with limited traditional email tools for newsletters.
Payment Processing
Stripe integration; charges 5% platform fee plus 2.9% + $0.30 per transaction. Stripe integration; charges 5% platform fee plus 2.9% + $0.30 per transaction.
Cards at 2.99% + $0.30; ACH transfers available at 1% for recurring gifts. charges 5% platform fee plus 2.9% + $0.30 per transaction.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Cards at 2.99% + $0.30; ACH transfers available at 1% for recurring gifts.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Cards and ACH for recurring gifts only; no digital wallets or in-person payments.
Cards and mobile-only digital wallets; ACH limited to recurring gifts; no in-person options.
Credit Card Payments
Accepts all major credit and debit cards through integrated processing.
Accepts all major credit and debit cards via Subsplash's processor with 2.99% fees.
Apple Pay & Google Pay
Digital wallets not supported.
Apple Pay and Google Pay not available on web checkout; available in mobile app only.
ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers available for recurring donations only.
ACH bank transfers available for recurring gifts only; one-time donations require credit cards.
Tap to Pay App
Native in-person payment tools not available; requires separate hardware and third-party integration.
Native tap-to-pay in-person app not available; events require separate hardware or third-party solutions.

Customer Support
1.0/5
4.2/5
Unlimited Support
Support contact exists but reviews describe it as unhelpful and non-responsive - no nonprofit expertise or priority tiers Support contact exists but reviews describe it as unhelpful and non-responsive - no nonprofit expertise or priority tiers
Support gated by pricing tier - priority help reserved for higher-paying plans, not mission-driven teams
Phone Support / Office Hours
Phone support listed but effectiveness questioned in reviews - long wait times and generic scripts reported Phone support listed but effectiveness questioned in reviews - long wait times and generic scripts reported
Phone support available for higher-tier plans only - not included on starter packages
Webinars
No nonprofit-focused training webinars or educational content visible - limited resources for fundraising best practices No nonprofit-focused training webinars or educational content visible - limited resources for fundraising best practices
Limited webinar content focused on church engagement - no nonprofit-specific fundraising training
Help Center
No comprehensive help center or resource library visible - documentation appears sparse with limited self-service options No comprehensive help center or resource library visible - documentation appears sparse with limited self-service options
Comprehensive help center with step-by-step guides and FAQs - built for church apps, not nonprofit fundraising
Email
Email support available but response times unclear - no dedicated nonprofit team or defined availability hours Email support available but response times unclear - no dedicated nonprofit team or defined availability hours
Email support with response times varying by plan level - priority given to enterprise customers
Nonprofit-Focused Support Team
Phone support listed but reviews report long waits and generic help — no nonprofit expertise visible
Support access depends on plan — priority help for higher-tier users, built for churches not nonprofits