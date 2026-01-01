Raise 365 takes $80 per $1,000 raised. Snap! Raise takes $200. Both charge fees while Zeffy gives you the same tools at zero cost.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Raise 365 VS Snap Raise
💯
Raise 365 takes 5% plus card fees, Snap! Raise takes 20%. Zeffy charges zero fees so your $1,000 fundraiser stays at $1,000.
🧰
Raise 365 locks raffles and ticketing behind paid plans. Snap! Raise only handles peer-to-peer campaigns. Zeffy gives you donations, events, donor management, and email in one place.
🚀
Raise 365 offers limited setup help. Snap! Raise requires onboarding calls. Zeffy lets you create your first form and start fundraising in under 30 minutes.
Yes. Unlike platforms built for schools or single campaigns, Zeffy gives you donation forms, donor management, email tools, and event features that work for any nonprofit mission.
You keep 100% of donations with zero fees. Other platforms take 5-20% plus processing costs, so on $10,000 raised, you'd save $500-2,000 annually by using Zeffy.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns at no cost. No upgrades or hidden fees to access features you need.
Most organizations launch their first campaign the same day they sign up. Our tools are built for small teams with no tech experience required.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
