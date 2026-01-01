Raise 365 charges 5% platform fee plus 2.9% processing. RallyUp charges up to 6.9% depending on campaign type. Both take significant cuts from donations.
Raise 365 VS Rally Up
RallyUp charges up to 6.9% per transaction and Raise 365 takes 5% plus card fees. Zeffy covers all costs so your $1,000 raffle stays at $1,000.
RallyUp requires paid upgrades for raffles and ticketing, Raise 365 gates key tools behind plans. Zeffy gives you donations, events, raffles, and auctions in one place with zero fees.
RallyUp's support slows during peak seasons and Raise 365's team lacks nonprofit expertise. Zeffy's fundraising experts respond in under 6 hours and understand your mission.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations, event tickets, raffle sales, and membership dues. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, and online stores at no cost. No paid plans or feature restrictions — everything is free for every nonprofit.
Our support team responds in under 6 hours on average through live chat, email, and phone. We're fundraising experts who understand nonprofit work, not generic customer service reps.
Yes. Run unlimited donation campaigns, events, raffles, and auctions with zero platform fees. While Raise 365 and RallyUp charge 5-8% per transaction, Zeffy keeps 100% of every dollar raised.
Our team responds in under 6 hours with real fundraising expertise. Unlike competitors with limited support hours, we provide live chat, email, and phone help whenever you need it.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
