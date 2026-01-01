Engagement

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Custom Branded Pages for Campaigns src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
Varies - 5% platform cut plus card fees
Varies - You cover fees if tips fail
Processing fees: 2.9% + $0.30 per donation
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction for donations over $1,000 (Pledge covers processing fees for donations of $1,000 or less)
Platform fees: 5%
Platform fees: 0% - Pledge does not charge platform fees for donations $1,000 or less; some partners may charge 5% platform fee
Monthly fees: N/A - No pricing information available
Monthly fees: $5/month monthly disbursement fee

Features
N/A - Marketed as user-friendly but has technical issues, frequent logouts, and difficult navigation.
4.8/5 - Strong peer-to-peer focus but lacks auctions, raffles, memberships, and an online store.
Donations: Donation forms with recurring giving and custom branding; advanced features require a paid plan.
Donations: Donation forms with recurring giving; custom branding and advanced features require a paid plan.
Ticketing: Event ticketing with registration management and check-in tools available on paid plans.
Ticketing: Event ticketing with registration management and check-in tools available on paid plans.
Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with supporter pages and team leaderboards.
Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with team pages and fundraiser dashboards; higher-tier plan required for access. Auctions: No auction features; platform focuses on recurring giving and peer-to-peer campaigns instead.
Auctions: No auction features; platform focuses on peer-to-peer and event fundraising instead.
Raffles: Raffle campaigns with ticket sales and winner selection; advanced features require an upgraded plan. Raffles: No raffle tools; nonprofits must use a separate platform for compliance and winner selection.
Online store: Product sales and auction tools for fundraising merchandise; limited on the free plan.
Online store: No online store functionality; cannot sell merchandise alongside fundraising. Memberships: Recurring giving programs with donor portals; limited membership tier management and self-service options.
Memberships: No membership management; supports recurring donations but lacks member portals or tiers.
Donor Management/CRM: Donor database with giving history, engagement tracking, and basic segmentation tools.
Donor Management/CRM: Donor database with giving history and contact management; segmentation tools are limited. Emails & Newsletter: Built-in email campaigns with templates and automation for donor communication and engagement.
Emails & Newsletter: Basic donor communication and campaign updates with limited templates and automation.
Payment Processing: Stripe integration with automated recurring processing; charges 5% platform fee plus 2.9% + $0.30 per transaction. Payment Processing: Stripe integration with multiple payment methods, including Apple Pay and Google Pay. charges 5% platform fee plus 2.9% + $0.30 per transaction.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Stripe integration with multiple payment methods, including Apple Pay and Google Pay.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Cards and ACH for recurring gifts only. No digital wallets or in-person payment tools.
Cards, digital wallets, and ACH for recurring gifts. No in-person payment tools.
Credit Card Payments: All major credit and debit cards accepted through integrated payment processing.
Credit Card Payments: All major credit and debit cards accepted through Stripe integration with standard processing fees.
Apple Pay & Google Pay: Digital wallets not supported.
Apple Pay & Google Pay: Supports Apple Pay and Google Pay via Stripe Checkout on donation forms.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers available for recurring donations only.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers available for recurring donations.
Tap to Pay App: In-person payments not supported; requires separate hardware and third-party integration.
Tap to Pay App: In-person payments not supported; requires separate hardware setup for events and galas.

Customer Support
1.0/5
5.0/5
Unlimited Support: Support contact exists but reviews describe it as unhelpful and non-responsive - no nonprofit expertise or priority tiers
Unlimited Support: Support access depends on pricing tier - no dedicated nonprofit support team or clear response time commitments
Phone Support / Office Hours: Phone support listed but effectiveness questioned in reviews - long wait times and generic scripts reported Phone Support / Office Hours: No clear phone support or scheduled calls mentioned - appears to be email/chat only
Webinars: No nonprofit-focused webinars or training content visible - limited educational resources for fundraising best practices
Webinars: No webinars or training sessions mentioned - limited educational resources for nonprofits
Help Center: No help center or resource library visible on site - documentation appears sparse with limited self-service options Help Center: Comprehensive help center with step-by-step guides, video tutorials, and nonprofit-specific resources
Email: Email support available but response times unclear - no dedicated nonprofit team or defined availability hours
Email: Email support available but response times unclear and there is no dedicated nonprofit support team
Nonprofit-Focused Support Team: Phone and email support available but built for general users, not nonprofit teams
Nonprofit-Focused Support Team: Support access varies by plan with no dedicated nonprofit expertise or priority help limited educational resources for fundraising best practices</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No webinars or training sessions mentioned - limited educational resources for nonprofits</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No help center or resource library visible on site - documentation appears sparse with limited self-service options</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Comprehensive help center with step-by-step guides, video tutorials, and nonprofit-specific resources</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email support available but response times unclear - no dedicated nonprofit team or defined availability hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email support available but response times unclear and there is no dedicated nonprofit support team</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Phone and email support available but built for general users, not nonprofit teams</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"style="text-align:left;"><div class="table_icon-text-content"style="justify-content:flex-start;align-items:flex-start;"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Support access varies by plan with no dedicated nonprofit expertise or priority help</p></div></div></div></div></div></div>